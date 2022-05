U nesreći ostao bez nogu i ruke: Nemam pola tijela, svaki dan je težak, a svi ispituju oko seksa?!

Loren Schauers, tad 19-godišnjak, radio je te 2019. godine na jednom gradilištu u svojoj rodnoj Montani. Vozio je viličar preko mosta, zbog prometa se dao previše u stranu i dogodila se nesreća. Pao je s visine od 15 metara i viličar ga je prikliještio.

Hitno je odvezen u bolnicu, gdje je, piše Daily Star, doktorima dao dozvolu da izvedu hemikorporektomija, operaciju kojom se uklanja doslovno pola tijela, sve niže od struka. Morali su mu amputirati i podlakticu desne ruke. Iako su mu šanse za preživljavanje bile male, ili poštenije reći nikakve, on se nekako uspio izvući.

Sad svoj život bilježi snimkama na YouTubeu, a u svemu mu je velika podrška supruga Sabia Reiche, koja je bila uz njega i dok je trajala ova teška operacija. Ona se danas brine o njemu, pokrenuli su i kampanju u kojoj traže donacije kako bi Loren dobio bioničku podlakticu...

- Njegove prognoze i nisu najbolje. Ljudi nakon ove operacije ne dočekaju starost. Bilo je situacija gdje smo mislili da je gotov - govori Sabia.

Iako nastoji ostati pozitivan, Lauren i supruga su se obrušili na sve koje zanima njihov seksualni život.

- Doktori nisu ništa mogli spasiti. Pokušali su spasiti nešto moje sperme za budućnost, ali sve je bilo 'uništeno'. Često se zna dogoditi da nas netko zaustavi i pita nas kako se seksamo. Ne znam što je s tim ljudima. Borimo se za moje zdravlje, a njih zanima to. Zamislite da svi prilazu svima na ulici i postavljaju takva pitanja. To je izrazito neugodna situacija za nas i to je naša osobna stvar - govori par.