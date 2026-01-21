Tko je zlatna mladež Irana? Dok krv 'teče' ulicama, bahato se razmeću luksuzom i golotinjom

Dok deseci tisuća Iranaca prosvjeduju na ulicama zbog teških ekonomskih uvjeta i represije, djeca iranske vladajuće elite, poznata kao "Aghazadeh", nastavljaju nesmetano objavljivati prizore svog raskošnog života na društvenim mrežama...
Instagram profili poput zloglasnog "Rich Kids of Tehran" postali su virtualni izlog nejednakosti koja potresa zemlju.
| Foto: Instagram
Na prvi pogled, fotografije izgledaju kao da su snimljene u Los Angelesu ili Monaku. Mladići i djevojke poziraju ispred Porschea i Maseratija s perzijskim registarskim oznakama, pokazuju Rolex satove i nazdravljaju skupim šampanjcem na zabavama uz bazen.
Djevojke u bikinijima i kratkim suknjama prkose strogim islamskim zakonima koji nalažu pokrivanje kose i skromno odijevanje u javnosti.
Sve se to, naravno, događa iza visokih zidova luksuznih vila u sjevernom Teheranu, četvrti koju često uspoređuju s Beverly Hillsom. Tu, u privatnosti domova, zakoni o zabrani alkohola i obveznom hidžabu ne vrijede za one s dovoljno novca i utjecaja. Upravo ta dvostruka mjerila izazivaju najveći bijes običnih građana.
Pojam "Aghazadeh", što u prijevodu znači "plemenitog roda", odnosi se na djecu i unuke moćnika iz samog vrha Islamske Republike - od istaknutih klerika i ministara do zapovjednika Revolucionarne garde. Njihovo bogatstvo, kako tvrde kritičari, nije rezultat poduzetništva, već korupcije, nepotizma i iskorištavanja političkih veza za zaobilaženje međunarodnih sankcija koje su osiromašile ostatak stanovništva.
Samo tjedan dana prije izbijanja nemira manekenka i modna dizajnerica Anashid Hoseini bezbrižno je pozirala odjevena u luksuzni krem kašmirski kaput i noseći torbicu za koju kritičari kažu da košta više nego što mnogi Iranci zarade u godini.
Hoseini je udana za sina bivšeg iranskog veleposlanika u Danskoj, a postala je simbol ekscentričnosti elite izazivajući bijes javnosti.
Jedan od najozloglašenijih primjera agazadeh režima je Sasha Sobhani, sin bivšeg iranskog veleposlanika u Venezueli. S milijunima pratitelja na internetu Sobhani je izgradio profil razmećući se superjahtama, privatnim mlažnjacima, brzim automobilima i raskošnim zabavama s oskudno odjevenim ženama...
Teheran traži njegovo izručenje od Španjolske zbog optužbi koje uključuju vođenje ilegalnih web-stranica za kockanje, pranje novca i organiziranje rave zabava, što on sve poriče, piše Daily Mail.
Ovo razmetanje bogatstvom događa se u trenutku kada se prosječni Iranac bori za preživljavanje. Sankcije su uništile gospodarstvo, vrijednost nacionalne valute je pala, a nezaposlenost među mladima je izrazito visoka. Kontrast između života elite i svakodnevice većine stvorio je dubok jaz i potaknuo val prosvjeda diljem zemlje.
- Njihov životni stil je razbjesnio građane Irana, pogotovo generaciju Z, jer vide kako ta bogata djeca žive bez ikakve odgovornosti za svoje postupke - objasnila je analitičarka Ella Rosenberg.
Kao odgovor na glamurozne objave, na internetu su se pojavili i profili poput "Poor Kids of Tehran", koji prikazuju surovu stvarnost siromaštva u kojoj živi velik dio iranskog društva, dodatno naglašavajući duboku podjelu koja prijeti stabilnosti zemlje.
