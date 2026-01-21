Tko je zlatna mladež Irana? Dok krv 'teče' ulicama, bahato se razmeću luksuzom i golotinjom

Pojam "Aghazadeh", što u prijevodu znači "plemenitog roda", odnosi se na djecu i unuke moćnika iz samog vrha Islamske Republike - od istaknutih klerika i ministara do zapovjednika Revolucionarne garde. Njihovo bogatstvo, kako tvrde kritičari, nije rezultat poduzetništva, već korupcije, nepotizma i iskorištavanja političkih veza za zaobilaženje međunarodnih sankcija koje su osiromašile ostatak stanovništva. | Foto: Instagram