U pustinji prodaju 'nevidljivu kuću'. Cijena? Boli glava...

Smještena na privatnoj parceli od 90 hektara prašinu na društvenim mrežama podigla je kuća poznata kao "Invisible House". Riječ je o minimalističkom, pravokutnom objektu čiji zrcalni eksterijer stvara iluziju nestajanja u pustinjskom krajoliku Joshua Treea.

Foto: GRHO

Dizajnirali su je filmski producent Chris Hanley i arhitekt Tomas Osinski. Kuća je sagrađena na približno 510 metara kvadratnih unutarnjeg prostora, raspoređenog u četiri spavaće sobe i tri kupaonice. U sebi također krije 30 metara grijanog bazena koji dominira dnevnim boravkom.

Foto: GRHO

Unutrašnjost je dizajnirana kako bi se gotovo potpuno stopila s prirodom. Unutar luksuza, goste očekuju vrhunski materijali i dizajn. Kuća je opremljena kuhinjom za chefove s aparatima brendova Miele, Sub-Zero i Wolf, elegantnim kupaonskim elementima Boffi, mramornim pločama i kontroliranom LED rasvjetom. Također ima prostrane staklene tuševe i atmosferično filmsko platno.

Foto: GRHO

Kuću je moguće unajmiti za oko 95 000 američkih dolara mjesečno. Alternativa su noćenja s cijenama u rasponu od 2 000 do 7 000 američkih dolara po noći, ovisno o sezoni. Kuća se također i prodaje po cijeni od 17,95 milijuna američkih dolara.