Ubojicu su tražili 30 godina, a ova žena ga je našla za 3 dana!

Mladi par iz Kanade je 1987. godine krenuo vozilom u Seattle. Na putu su naletjeli na čovjeka koji je silovao Tanyu Van Cuylenborg (18) i pucao joj u glavu dok je njezinog dečka Jaya Cooka (20) pretukao i zadavio. Ubojica je u njihovom zlatnom kombiju ostavio plastične rukavice koje je inspektor protumačio kao poruku da ga nikada neće pronaći.

Zaista, prošlo je više od 30 godina bez da se znalo tko je ubojica. U travnju ove godine je bivša glumica u mjuziklu bez ikakvog iskustva u radu u policiji uzela stvar u svoje ruke. Genealog CeCe Moore i njezin tim su slučaj riješili za samo tri dana. Ona je ubacila DNK profil ubojice na javnu genetičku web stranicu kako bi pronašla njegove srodnike i napravila obiteljsko stablo. Ubrzo ih ju je to dovelo do Williama Earla Talbotta II. (55), vozača kamiona koji je u svibnju bio optužen u Washingtonu. Talbott je u tom mjesecu i uhićen, piše The Washington Post.

Moore i suradnici su uzeli DNK profil ubojice koji je bio uzet na mjestu zločina i postavili ga na GEDmatch, centrali registar koji omogućuje korisnicima da nađu svoje rođake tako što svoje gene uspoređuju s milijunima drugih. Moore je osam sati uspoređivala podatke i zaključila je da ubojica dijeli dovoljno gena s dvoje ljudi koji su potjecali iz dva različita ogranka obitelji.

"As random as they were savage.” William Earl Talbott II charged in Snohomish County with aggravated murders in 1987. https://t.co/rSUAJwtqWu pic.twitter.com/f2YroAMvWz