Ukrali sliku vrijednu milijune, a policija nije ni prstom mrdnula

Policiju u Italiji nije pretjerano uzrujala drska krađa slike Raspeća flamanskog renesansnog umjetnika Pietera Brueghela mlađeg vrijedna milijune, iz jednostavnog razloga - zamijenjena je kopijom.

U pokušaju da se domognu vrijedne slike, lopovi su čekićem razbili staklo vitrine u crkvi Sv. Marije Magdalene u mjestu Liguria i pobjegli automobilom.

Nekoliko sati kasnije, talijanska policija je objavila da je do njih mjesec dana ranije došla informacija o planiranoj krađi. Odlučili su da ništa neće prepustiti slučaju i pripremili se na vrijeme. Original umjetnine su zamijenili replikom i u crkvu postavili nadzorne kamere, piše BBC.

No iako nisu ukrali pravu stvar, kradljivci se neće izvući bez posljedica. Policija proučava snimke krađe, a policijski istražitelji su u potrazi za počiniteljima.

Nešto ranije, prije nego što je u javnost dospjela informacija da je slika zamijenjena, gradonačelnik Daniele Montebello izjavio je za talijansku novinsku agenciju ANSA-u da je 'slika od neprocjenjive vrijednosti te da krađa predstavlja težak udarac za cijelu lokalnu zajednicu'.

Stolen Bruegel masterpiece was switched with fake in police sting - BBC News https://t.co/FWwJAtzknR



Police in Italy are unconcerned about the daring theft of a Flemish master's painting - because they had replaced it with a fake a month ago. pic.twitter.com/X9i6Uinrih