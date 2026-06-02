Umiljati Naruto nakon gubitka vlasnika traži novu obitelj

Naruto je miran i umiljat pas koji je u kratkom vremenu prošao veliku promjenu u svom životu. Nekada je imao svog čovjeka, s kojim je bio vrlo vezan, no zbog bolesti vlasnika morao se od njega naglo oprostiti.

Danas je Naruto smješten u Azilu Dumovec, gdje se polako prilagođava novoj svakodnevici. Iako je okružen simpatičnim njuškama, i dalje najviše uživa u ljudskoj blizini i pažnji.

Riječ je o dobroćudnom, tihom i privrženom psu koji traži novu priliku i svoj trajni dom. Volonteri ističu kako je Naruto spreman ponovno nekome postati vjeran pratitelj i dio obitelji koja će mu pružiti sigurnost i ljubav.