Beba ima tek jednu godinu, a još nema svog vlasnika

Foto: Azil Dumovec

Beba je mladi križani terijer, rođen 21. siječnja 2025., koji je u sklonište stigao 7. veljače 2026. Još je razigran i pun energije, voli ljude te brzo uči, pa traži dom pun ljubavi, strpljenja i sigurnosti. Spreman je postati odan i veseo član nove obitelji

Admiral

Bok svima! Ja sam Beba, mladi križani terijer rođen 21. siječnja 2025. U sklonište sam stigao 7. veljače 2026. kao muško štene. Još sam mlad i razigran, volim ljude i trebam dom pun ljubavi i strpljenja. Učim brzo i spreman sam postati odan prijatelj svojoj novoj obitelji. Tražim nekoga tko će mi pružiti siguran i sretan život.

Kontakt-broj: 01/2008-354, info@dumovec.hr

