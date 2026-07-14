'Unajmio sam si stan u Zagrebu. Sad me stanodavac za dolazak cure traži 400, a majke 500 €!'

Potraga za stanom u Zagrebu često završava kompromisom. Iako nekretnina na prvi pogled djeluje uredno i prihvatljivo, stanari tek nakon useljenja otkrivaju probleme - od dotrajalog namještaja i neispravnih uređaja do loše komunikacije sa stanodavcima i neočekivanih troškova. Zbog toga se početno zadovoljstvo nerijetko brzo pretvori u razočaranje.

Jedan Hrvat se u Facebook grupi "Stanovi Zagreb - NAJAM" potužio na stanodavce iz Zagreba. Njegova objava privukla je hrpu komentara.

"Želim podijeliti svoje iskustvo kako bih upozorio druge da dobro razmisle prije najma garsonijere kod starijeg bračnog para (adresa poznata redakciji). Na razgledavanju je dogovorena cijena od 300 € mjesečno. Jasno sam rekao da moja cura neće živjeti u stanu, nego će povremeno doći na kavu ili ručak i da neće prespavati. Stanodavci su se tada složili i rekli da je to u redu. Nakon nekoliko mjeseci potpuno su promijenili priču i počeli tražiti dodatnih 100 € mjesečno za svaku osobu koja mi dođe u posjet. Primjeri koje su navodili bili su:

- dođe cura = 400 €

- dođe mama u posjet = 500 €

- dođe sestra = 600 €

Osim toga, tražili su da im dam osobnu iskaznicu svoje cure kako bi je mogli prijaviti, iako ona nije živjela u stanu. Također su tražili osobne iskaznice ljudi koji bi mi dolazili u posjet, što mi je bilo potpuno neprihvatljivo. Kad sam rekao da to nije bio naš dogovor i da na to ne pristajem, počeli su problemi. Po mom iskustvu, stan ima niz ozbiljnih nedostataka: hladnjak gotovo uopće ne hladi, nema klime, u stanu se konstantno osjeti neugodan miris, vjerojatno zbog odvoda, perilica rublja ne radi kako treba, nema TV-a, stan je izrazito skučen, najveći sigurnosni problem je što se u stan može ući preko balkona iz zajedničkog dnevnog boravka, pa praktički nema privatnosti ni osjećaja sigurnosti.

Nakon našeg neslaganja stanodavci su mi počeli konstantno kucati na balkonska vrata umjesto na ulazna, a najgore od svega, više puta su mi isključivali struju u stanu. Zbog toga se hrana kvarila u ionako neispravnom hladnjaku. Osim toga, iz stana mi je nestao i kofer. Budući da se u stan može ući preko balkona iz zajedničkog prostora, to me navelo na ozbiljnu zabrinutost da je netko ulazio u stan dok nisam bio prisutan. Prilikom iseljenja, dok još nisam uspio iznijeti sve svoje stvari iz stana, stanodavac mi je prijetio da će promijeniti bravu. Smatram da je takvo ponašanje potpuno neprihvatljivo i dodatno je pogoršalo cijelu situaciju. Ovo je moje osobno iskustvo s tim smještajem i želim upozoriti druge da dobro razmisle prije nego se odluče na najam. Iako se na prvi pogled čini povoljan, po mom mišljenju nije vrijedan stresa, problema i uvjeta u kojima ćete živjeti. Radi se o garsonijeri. Preporučujem da dobro provjerite sve uvjete prije nego potpišete bilo kakav dogovor."

Nanizalo se komentara:

"Ako plaćam stan, stanodavce nije briga tko će mi dolaziti, tako da nemaju pravo gurati nos u moj stan niti mi određivati tko će mi doći u goste! Glupost obična!", "Nikad, ali NIKAD ne pristaj na najam bez ugovora... Ako si imao ugovor, sve si trebao prijavit policiji...", "Najmodavci iz pakla", "Očito ta cura nije dolazila tu i tamo samo po danu. Očito je "visjela" kod njega dane i noći..

Lijepo je prijavi plati 100 eura više i sve pet", "S obzirom na to kako stan održavaš nije ni čudno. Za 300 eura ne možeš dobiti nekakav luksuz, već skromnu sobu za preživljavanje do daljnjeg. Neki nude više, ali to je rijetkost"...