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TOMAŠEVIĆ NA APARATIMA

ŠOK U ZAGREBU! Uz Hipodrom, kraj križa Benedikta XVI., niče spomenik M. P. Thompsonu?!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
ŠOK U ZAGREBU! Uz Hipodrom, kraj križa Benedikta XVI., niče spomenik M. P. Thompsonu?!
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PAZI, SATIRA! Zagovornici projekta su Udruga Hrvatski uljudbenik i pokret U.B.O.G.I, Oni smatraju da bi i križ  i spomenik mogli djelovati kao svojevrsni „duhovni reset“ grada koji desetljećima slovi kao bastion političke ljevice

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U Zagreb ćemo se vratiti kada ponovno bude slobodan, poručili su iz stožera Marka Perkovića Thompsona nakon prošlotjednog stadionskog koncerta u Zaprešiću, zamišljenog kao svojevrsni hommage velikom okupljanju na zagrebačkom Hipodromu u srpnju 2025. godine, na kojemu je pjevač iz Čavoglava okupio oko pola milijuna ljudi.

Čini se, međutim, da sve neće ostati samo na riječima. Krugovi bliski „hrvatskom bogu estrade“, kako mu tepaju najodaniji obožavatelji, već neko vrijeme pripremaju svojevrsnu kulturnu diverziju usmjerenu prema glavnom gradu i njegovu gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Prema informacijama kojima raspolažemo, Thompson bi u Zagrebu trebao dobiti spomenik. Ono što cijelu priču čini posebno intrigantnom jest tvrdnja inicijatora da gradska vlast protiv toga neće moći učiniti gotovo ništa.

No krenimo redom.

Udruga Hrvatski uljudbenik, koja se zalaže za promicanje vrijednosti arhaičnog izričaja i pastoralne povijesti „istinske Hrvatske“, zajedno s pokretom U.B.O.G.I. – Uredom za baštinu, obnovu, gostoljubivost i identitet – uskoro bi trebala predstaviti prijedlog prema kojemu bi se na nasipu kraj Hipodroma, a uz križ postavljen u spomen na misu pape Benedikta XVI. iz 2011. godine. podignuo dvadeset metara visok kip Marka Perkovića Thompsona.

Zagreb: Križ iz vremena posjeta pape Benedikta premješten uz savski nasip
Zagreb: Križ iz vremena posjeta pape Benedikta premješten uz savski nasip | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Prema idejnom rješenju, spomenik bi bio izveden u „prirodnoj veličini“, odnosno u mjerilu koje, prema mišljenju predlagatelja, najbolje odgovara dojmu koji je Thompsonov koncert ostavio na javnost.

Kip bi prikazivao pjevača u trenutku koncertne ekstaze, ali s pojedinim umjetničkim elementima Rodinova Mislioca. Bio bi okrenut prema središtu Zagreba, što bi, navode autori projekta, simboliziralo završetak jedne i početak nove etape.

„Koncert je iza mene. Hipodrom je osvojen. Vrijeme je za Grad“, glasi radni opis skulpture.

Autori prijedloga pritom povlače simboličnu paralelu s Većeslavom Holjevcem, čiji spomenik nedaleko od Mosta slobode podsjeća na širenje Zagreba preko Save. Dok je Holjevac, navode, grad usmjeravao prema Novom Zagrebu, Thompson bi svojim pogledom simbolizirao „povratak Zagreba na pravi put“.

Projektom je predviđeno i da spomenik bude izrađen kao modularna konstrukcija kako bi se, prema potrebi, mogao premještati i u druge dijelove Hrvatske.

Posebna atrakcija bila bi organizirana u večernjim satima. Iznad spomenika tada bi dronovi stvarali svjetlosnu instalaciju radnog naziva „Gospa od drona“, koja bi se, ovisno o vremenskim uvjetima, jačini vjetra i stabilnosti GPS signala, ukazivala iznad kipa i grada.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zagovornici projekta smatraju i da bi križ  i spomenik mogli djelovati kao svojevrsni „duhovni reset“ grada koji desetljećima slovi kao bastion političke ljevice, bez obzira na težnje desnih skretanja da u njemu oformi svoje stožerno mjesto.

Neslužbeno se spominje i „preventivni egzorcizam urbanističkog duha“.

Grad Zagreb, prema tvrdnjama inicijatora, nema mnogo prostora za protivljenje jer bi se cijeli projekt navodno realizirao na zemljištu u vlasništvu Zagrebačke nadbiskupije.

U dokumentaciji se spominje katastarska čestica oznake k. č. 1234NA/MPT, za koju predlagatelji uvjeravaju da pripada Kaptolu, odnosno Crkvi, koja navodno ne bi imala ništa protiv zamjene križa spomenikom.

Katastarski stručnjaci s kojima smo razgovarali nisu uspjeli pronaći česticu s takvom oznakom, no to nije umanjilo entuzijazam pokretača inicijative.

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević predstavio novosti o projektu ozelenjivanja gradskih dvorišta
Zagreb: Gradonačelnik Tomašević predstavio novosti o projektu ozelenjivanja gradskih dvorišta | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ignacije Maksimilijan Glavić, koji se predstavlja kao glavni stožernik Ureda U.B.O.G.I., smatra da projekt nosi duboku nacionalnu, kulturnu i turističku simboliku.

„Neki će reći da je dvadeset metara previše. Mi odgovaramo da se veličina spomenika ne mjeri metrima, nego brojem ljudi koji će se pokraj njega fotografirati. U krajnjoj liniji, ako Rio de Janeiro može imati Krista koji gleda prema gradu, može i Zagreb imati Thompsona koji ga promatra s blagom zabrinutošću“, rekao je Glavić.

Iz Thompsonova stožera pak poručuju da je riječ isključivo o kulturnom projektu.

„Ne želimo nikoga provocirati. Vjerujemo samo da svaki veliki koncert zaslužuje trajnu infrastrukturu. Netko gradi stadione, netko muzeje, a mi nastavljamo graditi zajedništvo“, poručili su.

Iz Grada Zagreba o prijedlogu se zasad nisu službeno očitovali.

P. S. Ovaj tekst služi isključivo za zabavu, sve drugo je stvar percepcije :-)

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Komentari 39
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