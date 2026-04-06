Obavijesti

Viral

Komentari 1
UDOMITE JU

Upoznajte Iru, društvenu dušicu koja hitno traži novi dom!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Upoznajte Iru, društvenu dušicu koja hitno traži novi dom!
Foto: Facebook

Ira je razigrana mješanka labradora i ptičara koja traži dom pun ljubavi. Idealna za aktivne obitelji, spremna je za avanture i vjernost. Vrijeme je da joj se pruži novi početak

Admiral

Udomljavanje pasa često je priča o drugoj prilici - i za životinju i za čovjeka. Takvu priliku sada traži i Ira, mlada mješanka labradora i ptičara, koja svoj novi dom čeka s puno energije i još više nježnosti.

POGLEDAJ VIDEO: Zaprešić: Ispred Wesgatea održana međunarodna izložba pasa

Pokretanje videa...

Zaprešić: Ispred Wesgatea održana međunarodna izložba pasa 02:33
Zaprešić: Ispred Wesgatea održana međunarodna izložba pasa | Video: 24sata/pixsell

Ira je udomljena kao razigrano štene, a tu je vedrinu zadržala i danas. Pametna je, znatiželjna i izuzetno privržena, no njezina dosadašnja svakodnevica uključivala je mnogo vremena provedenog u samoći. Upravo zato sada traži obitelj ili pojedinca koji će joj moći posvetiti više pažnje i zajedničkog vremena.

Iako još nema ni dvije godine, Ira je već formiran pas s velikim potencijalom za stvaranje snažne veze s vlasnikom. Njezina mladost znači i da pred njom stoje godine druženja, igre i odanosti. Za razliku od starijih pasa, koji često teže podnose promjene, Ira se još uvijek nalazi u fazi života u kojoj se lako prilagođava novim okolnostima i navikama, što dodatno povećava njezine šanse za uspješnu integraciju u novi dom.

Svi zainteresirani koji razmišljaju o udomljavanju psa i mogu pružiti stabilan, brižan dom pozvani su upoznati Iru. Za nju to ne bi bio samo novi početak - već prilika za život kakav zaslužuje. Istovremeno, za udomitelje bi to bila prilika za stvaranje dugotrajnog odnosa temeljenog na povjerenju, privrženosti i svakodnevnim malim trenucima koji čine razliku.

 Kontakt-broj ako želite udomiti: 095/4000-567

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026