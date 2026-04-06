Upoznajte Iru, društvenu dušicu koja hitno traži novi dom!

Udomljavanje pasa često je priča o drugoj prilici - i za životinju i za čovjeka. Takvu priliku sada traži i Ira, mlada mješanka labradora i ptičara, koja svoj novi dom čeka s puno energije i još više nježnosti.

POGLEDAJ VIDEO: Zaprešić: Ispred Wesgatea održana međunarodna izložba pasa

Pokretanje videa... 02:33 Zaprešić: Ispred Wesgatea održana međunarodna izložba pasa | Video: 24sata/pixsell

Ira je udomljena kao razigrano štene, a tu je vedrinu zadržala i danas. Pametna je, znatiželjna i izuzetno privržena, no njezina dosadašnja svakodnevica uključivala je mnogo vremena provedenog u samoći. Upravo zato sada traži obitelj ili pojedinca koji će joj moći posvetiti više pažnje i zajedničkog vremena.

Iako još nema ni dvije godine, Ira je već formiran pas s velikim potencijalom za stvaranje snažne veze s vlasnikom. Njezina mladost znači i da pred njom stoje godine druženja, igre i odanosti. Za razliku od starijih pasa, koji često teže podnose promjene, Ira se još uvijek nalazi u fazi života u kojoj se lako prilagođava novim okolnostima i navikama, što dodatno povećava njezine šanse za uspješnu integraciju u novi dom.

Svi zainteresirani koji razmišljaju o udomljavanju psa i mogu pružiti stabilan, brižan dom pozvani su upoznati Iru. Za nju to ne bi bio samo novi početak - već prilika za život kakav zaslužuje. Istovremeno, za udomitelje bi to bila prilika za stvaranje dugotrajnog odnosa temeljenog na povjerenju, privrženosti i svakodnevnim malim trenucima koji čine razliku.

Kontakt-broj ako želite udomiti: 095/4000-567