Uspjeli smo dešifrirati poslovne mailove: Što znači kad ti kolega napiše 'unaprijed zahvaljujem'

Koliko god se trudimo i prema kolegama ispasti pristojni, oni koji znaju čitati 'između redaka' shvaćaju što je 'pisac htio reći'. Pogledajte koje su to najčešće fraze i što zapravo one znače

<p>Ostati profesionalac u radnoj okolini nekad je zaista teško, pogotovo ako se neke greške stalno ponavljaju, i sa strane radnika, i sa strane šefa. </p><p>Zapravo oprostite, šefovi nikad ne griješe. Zato često šalju mailove koji su samo naočigled pristojni, a zapravo su duboko pasivno-agresivni.</p><p>Koliko god se trudimo i prema kolegama ispasti pristojni, oni koji znaju čitati 'između redaka' shvaćaju što je 'pisac htio reći'.</p><p>Pogledajte koje su to najčešće fraze i što zapravo one znače:</p><p><strong>Fraza: <em>Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.</em></strong></p><p><strong>Pravo značenje:<em> </em></strong><em>Učinit ćeš mi uslugu, a još nisi ni svjestan toga. Unaprijed ti zahvaljujem na tome.</em></p><p><strong>Fraza: <em>Samo provjeravam...</em></strong><br/> <strong>Pravo značenje: </strong><em>I nastavit ću ti slati mailove dok mi više ne odgovoriš. Ti bi mi trebao javiti razvoj situacije.</em></p><p><strong>Fraza: <em>Ako imate kakva pitanja, slobodno me kontaktirajte.</em></strong><br/> <strong>Pravo značenje:</strong> <em>Molim vas, nemojte mi ništa slati, mislim da sam bila/bio stvarno detaljna/an.</em></p><p><a href="https://giphy.com/gifs/workaholics-comedy-central-season-1-episode-2-l0ErE1PQZg1JEBvaw">via GIPHY</a></p><p><br/> <strong>Fraza: <em>Nadam se da ovo pomaže.</em></strong><br/> <strong>Pravo značenje:</strong> <em>Prestani mi dosađivati, ovo ti je zadnje što sam ti pomogla/ao.<br/> </em><br/> <strong>Fraza: <em>U budućnosti nam komunikacija mora biti bolja.</em></strong><br/> <strong>Pravo značenje: </strong><em>Ne da mi se stalno ponavljati isto, što vam nije bilo jasno?</em><br/> <br/> <strong>Fraza:<em> Imat ću to na umu.</em></strong><br/> <strong>Pravo značenje: </strong><em>Nisam baš slušao/la, ali vjerojatno nije ni važno.</em></p><p><br/> <br/> <strong>Fraza: <em>Riješimo ovo do kraja dana.</em></strong><br/> <strong>Pravo značenje:</strong> <em>Ti izvoli riješiti ovo do kraja dana.</em><br/> <br/> <strong>Fraza: <em>Budimo timski igrači.</em></strong><br/> <strong>Pravo značenje:</strong> <em>Moramo biti tim, ali neće vam plaća rasti 'timski'. Svakom po zaslugama, i to ako. </em></p><p><strong>Fraza: <em>Vidjet ćemo.</em></strong><br/> <strong>Pravo značenje:</strong> <em>Nećemo ništa vidjeti.</em></p><p><strong>Fraza: <em>Moraš razmišljati izvan okvira.</em></strong><br/> <strong>Pravo značenje:</strong> <em>Nemam pojma što mislim pod time, samo želim zvučati pametno.</em></p><p><a href="https://giphy.com/gifs/work-job-the-devil-wears-prada-1PoVU8URDRoac">via GIPHY</a></p><p><strong>Fraza: <em>Želite li da vam ponovno proslijedim mail?</em></strong><br/> <strong>Pravo značenje: </strong><em>Znam da si dobio i prvi i zaboravio. Ovo je zadnji put da te podsjećam.</em><br/> <br/> <strong>Fraza: <em>Ispravite me ako se varam.</em></strong></p><p><strong>Pravo značenje:</strong><em> Znam da sam u pravu i nitko me ne može uvjeriti u suprotno.</em><br/> <br/> <strong>Fraza: <em>Uz dužno poštovanje.</em></strong></p><p><strong>Pravo značenje: </strong><em>Nisi u pravu, tko god jesi.</em></p><p><strong>Fraza: <em>Kao što smo već rekli u prethodnom razgovoru na ovu temu...</em></strong></p><p><strong>Pravo značenje:</strong> <em>Što ja pričam kineski?</em></p><p><strong>Fraza: <em>Dopustite mi da pojasnim...</em></strong></p><p><strong>Pravo značenje:</strong> <em>Ti si ili glup ili tup, ne razumijem što ti nije bilo jasno...</em></p>