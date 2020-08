3 najgora pitanja na razgovoru za posao i kako ih odgovoriti

Većina poslodavaca postavlja ova tri pitanja na razgovorima za posao, a kandidati na njima najčešće 'padaju' jer se nisu unaprijed pripremili. Ne dopustite si da vas iznenade već dobro promislite što ćete reći

<p>Neka pitanja na razgovorima za posao redovito se ponavljaju, a to su obično lukava pitanja na koja morate dobro paziti što ćete odgovoriti kako potencijalni poslodavci ne bi stekli krivi dojam o vama. </p><p>Ova pitanja obično se čine vrlo jednostavna, no način na koji odgovorite i što odgovorite može <strong>otkriti o vama više nego što mislite</strong>. Najbolji način za pristupiti ovakvim pitanjima je unaprijed smisliti odgovore koji će vas izdvojiti od ostalih kandidata.</p><p>"Želite biti autentični, ali morate se i 'prodati'", kaže Vicky Oliver, stručnjak za poslovno usmjeravanje. </p><p><strong>Ovo su tri najčešća pitanja na razgovoru za posao na kojima kandidati najčešće 'padnu':</strong></p><h2>Zašto ste otpušteni s prethodnog radnog mjesta?</h2><p>Nositi se s otkazom je teško samo po sebi, a kada vas netko pita o detaljima, može biti teško ne prepustiti se negativnim osjećajima. </p><p>"Budite iskreni, ali prikažite razlog otkaza na način koji vama odgovara", savjetuje Oliver. </p><p>Ključ je <strong>fokusirati se na pozitivno</strong> i govoriti o vještinama koje ste naučili na prethodnom radnom mjestu. Nemojte pokazivati ljutnju ili negativne emocije kada govorite o bivšem poslodavcu.</p><p>"Jesu li i vaše kolege dobile otkaz? Sjetite se još nekih stavki koje mogu prikazati vaš otkaz u što boljem svjetlu", savjetuje Oliver. </p><h2>Zašto baš vi?</h2><p>Ovo pitanje može djelovati kao uvreda, no ne smijete ga tako doživljavati. Kada vas potencijalni poslodavac upita "Što vas čini savršenim kandidatom za ovu poziciju?", nemojte zauzeti obrambeni stav već shvatite ovo kao <strong>najbolju priliku da se 'prodate'</strong>. </p><p>"Poslodavci postavljaju ovo pitanje jer žele čuti zašto zapravo želite raditi u njihovoj kompaniji. Nemojte se uznemiravati, samo odgovorite na pitanje", kaže Oliver.</p><p>Prije intervjua pripremite listu vaših kvaliteta i vještina te uz svaku navedite i primjer kako bi pokazali što sve možete.</p><h2>Ako sada nazovem vašeg bivšeg šefa, što će mi reći o vama?</h2><p>"Priznajem, ovo je podbadanje. No, nemojte se uzrujavati. Imajte na umu da vas poslodavci žele <strong>testirati kako reagirate pod pritiskom</strong>", objašnjava Oliver. </p><p>Kada odgovarate na ovo pitanje, dobro razmislite što bi vaš bivši šef rekao o vama i zašto. </p>