Uštedjela 140.000 kn: 'Ništa nisam kupovala godinu dana!'

Američka novinarka Michelle McGagh 2015. godine je odlučila provesti eksperiment na vlastitim financijama i drastično srezati životne troškove te u godini dana uštedjeti čak 23.000 dolara.

Pit stop between seeing houses and a fashion show. My cycling chic probably won't cut it with the fashionistas pic.twitter.com/ZIWDTklkOE — Michelle McGagh (@mmcgagh) September 17, 2016

Sve je počelo nakon što se, kao novinarka, uglavnom bavila financijama pa su svi oko nje vjerovali da svoje troškove drži u savršenom redu. Primijetila je kako joj velik dio plaće odlazi na sasvim 'nepotrebne' stvari poput kave, večere u restoranu i odjeće te se sama sebi obvezala na njih ne trošiti punu godinu. Sa štednjom je počela na dan Crnog petka 2015. godine, dan kada trgodine početkom prosinca režu cijene i potrošači mahnito kupuju na rasprodajama.

Naravno, nije mogla, a da u tom periodu uopće ne troši. Složila je troškovnik za 'obvezne' stvari poput hipoteke, održavanja, životno osiguranje, donacije i račune za mobitele što sve zajedno mjesečno nije prelazilo 2000 dolara. Dopuštala si je troškove za osobneu higijenu, a sa suprugom je dogovorila da tjedno na hranu neće trošiti više od 35 dolara. Iako su se bojali da to neće biti izvedivo, Michelle se plana strogo držala pa je svuda odlazila biciklom, odjeću koju je imala nosila je dok se ne raspadne te napokon primijetila da se drastična kontrola troškova itekako isplati - svota na računu samo je rasla.

I think these jeans have had it #anotheronebitesthedust pic.twitter.com/1sE6Pn2xCS — Michelle McGagh (@mmcgagh) November 12, 2016

Hipoteku je čak i preplaćivala, no nisu svi njezin eksperiment smatrali dobrim. Optuživali su je za 'turističko siromaštvo', no branila se kako je štedljivost njezin izbor.

- Ovaj eksperiment nije se bazirao na život u siromaštvu, jer siromaštvo nije izbor, a štedljivost jest. Uredno sam plaćala sve svoje obaveze i odabrala da jednostavno - ne kupujem - objasnila je u svojem eseju za Telegraph.

Pred kraj godine štednje već je bilo poprilično teško, no uspjela je održati obećanje. Nakon isteka eksperimenta ekipu s posla počastila je pivom u lokalnom baru i kupila zrakoplovnu kartu kako bi posjetila djeda, a o svemu je napisala i knjigu 'Godina ne-trošenja: Kako sam trošila manje, a živjela više'.