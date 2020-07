Utakmica traje dok sudac ne odsvira kraj (čitaj: još stignemo kukati zbog nesnosnih vrućina)

<p>Ljeto sine pa i mine, a Hrvate upravo taj scenarij najviše brine. Da je ovo sve što će vidjeti od ljeta i naravno da ih to uvjerenje smeta. Idući dani neće ih razuvjeriti, ali će ih možda Dunjina riječ kasnije primiriti.</p><h2>Vrijeme i dalje nestabilno kao pijana žirafa</h2><p>U četvrtak u Dalmaciji pretežno vruće što značio da sunce u glavu stalno tuče. U sjevernijim krajevima povremeno oblačnije, sukladno tome i hladnije. Bit će mjestimičnog pljuska i grmljavine, taman da nas prevari naivne.</p><p>Na sjevernom Jadranu umjerena će bura puhati, ako ništa drugo, bit će ugodnije za kuhati. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu oko 22, a najviša dnevna većinom između 26 i 31 °C.</p><p>Potkraj petka i u prvom dijelu svježije subote nestabilno diljem Hrvatske, a u nastavku vikenda opet toplije ljetne boje klimatske. Potkraj subote sa zapada razvedravanje, što nailazi na naše odobravanje. U nedjelju će biti djelomice sunčano i uglavnom suho, da dobro ste čuli i na ono nagluho uho!</p><p>Temperature mora malo više nego inače, učini nešto brzo da magično zatopli, čarobnjače!</p><h2>Mazzocco Drvar: Utakmica traje dok sudac ne odsvira kraj!</h2><p>RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar malo nas je spustila na zemlju. Prognoze, kako kaže, možda nisu najavljivale ovakav srpanj, ali bilo bi nepošteno tvrditi da je prognoza kriva. Podsjetila nas je na postojanje jedne iritantne ljudske karakteristiku - nestrpljivosti, koje ponekad nismo ni svjesni...</p><p>- Ljeto još nije gotovo pa bi bilo nepošteno tvrditi da je prognoza kriva. Možemo govoriti o nekim elementima prognoze koji su se dosad pokazali pogrešnima, a takvih nije baš puno. Recimo, mnogi su bili razočarani lipnjem kojega su po subjektivnim dojmovima proglasili hladnim i kišnim. Međutim, podaci ih opovrgavaju. Naime, prema klimatskim analizama DHMZ-a lipanj je bio normalan, odnosno prosječan. U cijeloj zemlji ugrijalo je taman toliko koliko je i uobičajeno kroz dulje nizove godina, a i oborina je bilo onoliko na koliko bi se kladio jedan konzervativni statističar - kazala nam je Dunja. </p><p>Prvo je razočaranje, kaže, bilo samo dijelom opravdano, a tu vidi dva ključna faktora. </p><h2>'Globalno zatopljenje nas je naviknulo na velike vrućine'</h2><p>- Prvi, ovo je prvi takav lipanj u zadnjih desetak godina, globalno zatopljenje koje je uzelo maha u ovom stoljeću nas je naviknulo na velike vrućine već i prije kalendarskog početka ljeta pa je razumljivo da su ljudi to očekivali i ovaj put. Međutim, u prognozama smo naglašavali da će lipanj biti umjereniji od prošloga što je očito prošlo nezapaženo. Dijelom je to razočaranje posljedica današnjeg načina života, moramo sve imati odmah i sada. Ako je najavljeno vruće ljeto, a vrućina nije stigla 1. lipnja, ili, hajde, ako ste malo popustljiviji, 21. lipnja, onda je prognoza pogrešna - pošpotala nas je Dunja.</p><p>- Dalje, najavili smo ovoga ljeta jedan ozbiljniji toplinski val. Predviđanja koja smo radili na osnovi statističkih prilagodbi modelskih prognoza su ga smjestila u treću dekadu srpnja. Sad je postalo izvjesno da će vrlo vjerojatno nešto žešća vrućina nastupiti u kolovozu, ali upravo sada, na početku zadnje srpanjske dekade, temperatura u Zagrebu je 28, u Brodu i Splitu 30, u Kninu 34. I to je već treći dan zaredom s temperaturom iznad prosjeka. Tako da očito da signal i nije bio baš tako loš - dodaje Mazzocco Drvar.</p><p>Dunja je kao glavnu informaciju koju su meteorolozi plasirali u okviru ljetne prognoze spomenula sušu. Priznaje, podaci u kontinentalnom dijelu zemlje zasad ih opovrgavaju.</p><p>- Međutim, u Slavoniji smo poprilično ispod prosjeka kišnice, treća je najsušnija polovica ljeta u posljednjih deset godina. A Dalmacija gori. U Šibeniku, Splitu, Komiži i Dubrovniku pala je jedna jedincata litra kiše po četvornom metru, u Kninu 3. Više je nego izgledno da će mjesec završiti kao sušan, i to sedmi zaredom. Nogometnim žargonom, utakmica traje dok sudac ne odsvira kraj - poručila je Dunja.</p>