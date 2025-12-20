Uz viski topao, dabogda propao i sve ostale balkanske kletve

Uz viski topao, dabogda propao, pjeva Milica Pavlović u istoimenoj pjesmi, ne skrivajući koliko želi sve najgore muškarcu koji ju je prevario. Ne samo da propadne, nego da mu, dok tone, bude još gore uz čašu toplog viskija u ruci.

Dok mnogi izvođači u pjesmama opraštaju nevjeru, mole za ljubav i nadaju se povratku, ima i onih koji bol, bijes i razočaranje pretaču u kletve. Predstavljamo pjesme u kojima se bivšima ne žele suze, nego karma u najgrubljem obliku.

Pjesma "Dabogda propao" brzo je postala favorit među fanovima Milice Pavlović. Kroz cijeli tekst pjevačica otvoreno iskazuje bijes prema muškarcu koji ju je povrijedio.

- Da te kunem, sitno je to. Da te srušim, bitno je to. Proklet bio taj koji te je stvorio - pjeva Milica.

Kletvama nije odoljela ni Aleksandra Prijović, koja je prošle godine čak pet puta napunila zagrebačku Arenu. U pjesmi "Bogata sirotinja" pjeva o prevari za koju su znali svi osim nje.

-Sad mi dolaziš da me moliš, a ja bih u paklu da goriš. Ti bez ponosa, ja bez milosti - poručuje Aleksandra.

No, pjevačice nisu jedine koje u ljutnji izgovaraju ono najgore. Aca Lukas u pjesmi "Umri u samoći" ide korak dalje i vrlo konkretno govori što želi bivšoj ženi koja ga je prevarila.

-Ti si mene prevarila, umri u samoći. Nikad više tebi neću doći - pjeva Lukas.

Goca Tržan u pjesmi "Bumerang" bivšem želi da mu se sve vrati, baš onako kako je njoj.

- Neka ti sve bude kao što je meni - pjeva Goca, želeći mu istu tugu i bol koje je sama proživjela.

Allegro Band u pjesmi "Živim za to" opisuje bijes koji gura prevarene dalje i želju da onaj drugi osjeti istu patnju.

- Neka te boli, nek' ti je žao i neka ti bude k'o što je meni. Nek' druge ti sude za prevare sve kad mene ne bude. Ja živim za to da voliš k'o ja. Da nađeš dno u noći bez sna. Da ne voli te, da uzme ti sve. Kad zaspiš, da te s pola grada vara. Živim za to da patiš za njom. Bar znao bih kako je meni. Neka te laže, neka te vara i srce ti lomi iz dana u dan. I svi neka znaju, a da ne znaš ti da je neverna - samo je dio teksta.

Ni Luis u pjesmi "Mećava" ne štedi riječi. Iako voli, bivšoj želi sve najgore.

- Pusti najveću mećavu, Gospode jabuku s krova nikad da ne pogode burme venčane kum nek' pijan izgubi nek' je nikad niko ne ljubi - stoji u stihovima.

Rođa Raičević u pjesmi "Dabogda ničija bila" pjeva o tome kako ne želi da njegova bivša ikada pronađe novu ljubav.

- Ako ima Boga, kletva srca moga stići će do njenog praga. Sama ostariće, tamu zagrliće, zvaće se ničija draga. Sama ostariće, tamu zagrliće poći će sa mnom do bestraga - pjeva Rođa.

Barbara Bobak u pjesmi "Sad malo pati" vrlo je jasna. Želi da bivši pati jer, kako kaže, "sve se vrati".

Još izravnija je Stoja u pjesmi "Umri", gdje bez zadrške izgovara najtežu želju.

- Dabogda te voda odnijela - pjeva Željko Bebek u pjesmi istog naziva, razočaran, ali bez namjere da moli za ljubav.

I Seka Aleksić u pjesmi "Umri do zore" pjeva o prevari, poručujući muškarcu kratko i jasno: "Sam si pao, sam se ubij, umri do zore".

Senidah u pjesmi "Idi gade" govori iz perspektive mlade u dogovorenom ili nametnutom braku. Početni zanos brzo prelazi u agresiju i proklinjanje.

- Ma idi gade, ko te dade? Čaše razbijam… crko dabogda - pjeva Senidah.

Ipak, nisu sve kletve mračne. Neki izvođači biraju "pozitivnije" želje. Mate Bulić u pjesmi "Dabogda se i ti udala" bivšoj želi novu ljubav, samo daleko od njega.

- Dabogda se i ti udala. Ne za mene, već za drugoga. Nek' ti dragi bude drugi neko. Samo budi od mene daleko - pjeva Bulić.

S druge strane, Mitar Mirić u pjesmi "Živjela ljubav" proklinje sve koji bi pokušali rastaviti njega i voljenu osobu. "Živela, živela ljubav. Kažimo sada u glas. Prokleti, prokleti bili svi koji rastave nas", kaže u pjesmi.