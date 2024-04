UŽIVO! U Zagrebu se upravo bira najljepši pas na svijetu: U finalu je 10 impresivnih pasa!

Na Zagrebačkom velesajmu počeo je izbor za najljepšeg psa na svijetu. Od četvrtka, 25. travnja, ondje traje Svjetska izložba. Svaki dan su se od 16 do 19 sati birali najljepši psi po raznim kategorijama u paviljonu 5. Danas, u nedjelju nakon 18 sati održat će se i veliko finale, spektakularni Best In Show, a prijenos uživo, kojeg vode BBC-jeva spikerica Lynda Dunn i kinološki sudac Nikola Smolić možete pratiti i OVDJE:

U live prijenosu moći će se vidjeti i izbor najboljih mladih vodiča pasa u starosti od 10 do 18 godina, najljepših pasa hrvatskih autohtonih pasmina, najljepših mladih pasa te na koncu i izbor tri najljepša psa svijeta! Najljepše pse na svijetu izabrat će profesor Nikša Lemo, renomirani hrvatski sudac za sve pasmine, veterinar i svjetski poznati uzgajivač.

Brojke Svjetske izložbe su zaista impresivne – od 24. do 28. travnja na Zagrebačkom velesajmu su posjetitelji mogli vidjeti gotovo 15.000 pasa u skoro 400 različitih pasmina. Svakako treba napomenuti da je najviše prijavljenih zlatnih retrivera, njih čak 252, a moći ćemo vidjeti i 235 francuskih buldoga, 224 njemačka patuljasta špica, 194 velška korgija pembruk i 192 sibirska haskija.

Naravno, svjetskoj su se kinološkoj javnosti s ponosom predstavile i hrvatske autohtone pasmine – dalmatinski pas, bosansko-hercegovački-hrvatski pastirski pas tornjak, istarski kratkodlaki i oštrodlaki gonič, posavski gonič, hrvatski ovčar te još uvijek međunarodno nepriznati mali međimurski pas – međi!

Svaki dan su od 16 do 19 sati birani najljepši psi po raznim kategorijama u paviljonu 5. Pasmine se dijele u 10 skupina, a do sad su izabrani sljedeći pobjednici koji idu u finale s deset najljepših pasa. U prvoj skupini su ovčarski i stočarski psi i tu je pobijedio bobtail iz Grčke Airzeppeline Delia, u drugoj su pinčeri, šnauceri i molosi i pobjednik se bira u nedjelju popodne, u trećoj su terijeri i tu je pobijedio škotski terijer iz SAD-a Kriscots He’s A Rebel At De La Pomme, u četvrtoj su skupini jazavčari, pobjednik se također bira u nedjelju popodne, u petoj su špicevi i primitivni tipovi pasa a tu je pobijedio njemački špic Tauro Prancškus iz Latvije, u šestoj su psi tragači i goniči i tu je pobijedio baset iz Italije Miracle Mary Van Grunsven, u sedmoj su ptičari a pobjednik je njemački ptičar kratke dlake Malomkozi Quelle iz Srbije, u osmoj su retriveri, šunjkavci i psi za vodu i tu je pobijedio američki koker španijel iz Finske Very Vigie Oh My Gosh, u 9. su psi za pratnju i igru i tu je najljepši veliki crni pudl iz Španjolske Smart Connection Darkness, a u desetoj su hrtovi i tu je pobjednik afganistanki hrt Zaida Bint Muti Von Haussman iz Čilea.