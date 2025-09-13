Obavijesti

Viral

Komentari 5
VANGINA PROROČANSTVA: 1. DIO

Vanga je predvidjela pandemiju Covida? 'Ljudi padaju na ulici i umiru. Korona će biti oko nas...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Vanga je predvidjela pandemiju Covida? 'Ljudi padaju na ulici i umiru. Korona će biti oko nas...'
Foto: Twitter, Canva (ilustracija)

"Korona će biti svuda oko nas!“, riječi su koje je, prema bugarskoj gimnastičkoj legendi Neški Robevi, Baba Vanga izrekla tijekom njihovog razgovora prije smrti proročice 1996. godine...

Popis proročanstava pripisanih Nostradamusu i Babi Vangi, najpoznatijim svjetskim prorocima, dugačak je i tajanstven. Neke njihove vizije zvuče nevjerojatno, pa čak i bizarno, dok druge ostaju zamršene, kao kodirane poruke koje nitko ne može u potpunosti razumjeti.

U vremenima globalnih nemira i nestabilnosti, od rata u Ukrajini, do eskalacije sukoba na Bliskom istoku i prijetnji nuklearnim oružjem, fenomen "Vangamanije“ ponovno oživljava, privlačeći pažnju svijeta.

JEZIVE PROGNOZE Tvrdi da je vremenski putnik iz 2671.: 'Sunce uskoro nestaje s neba, Zemlja uranja u kaos...'
Tvrdi da je vremenski putnik iz 2671.: 'Sunce uskoro nestaje s neba, Zemlja uranja u kaos...'

Prije nekoliko godina pojavile su se tvrdnje da je Baba Vanga, često nazivana "Nostradamus u suknji“, predvidjela "zlokobnu pošast koja ubija“. Dok jedni u to vjeruju, drugi raspravljaju, a treći ismijavaju, činjenica je da su kroz povijest vladari i narodi tražili odgovore od vidovnjaka.  Žudnja za uvidom u budućnost dio je ljudske prirode od pamtivijeka.

Fenomen Vange i proročanstvo o koroni 

"Korona će biti svuda oko nas!“, riječi su koje je, prema bugarskoj gimnastičkoj legendi Neški Robevi, Baba Vanga izrekla tijekom njihovog razgovora prije smrti proročice 1996. godine. 

Neška Robeva (79), poznata po svojem perfekcionizmu i nadimku 'Željezna lady gimnastike', bila je bliska prijateljica Vange. Kao trenerica odgojila je generacije 'Zlatnih djevojaka', vrhunskih sportašica, a često je posjećivala Vangu radi savjeta i razgovora.

Prema medijskim izvještajima, Vanga je Neški povjerila da će Zemlju pogoditi katastrofa koja će "srušiti čovječanstvo“.

JEZIVA PROROČANSTVA FOTO 'Nostradamus je u 2025. vidio teške poplave, u 2026. veliki rat': Stižu mračni oblaci...
FOTO 'Nostradamus je u 2025. vidio teške poplave, u 2026. veliki rat': Stižu mračni oblaci...

Vanginu riječ "korona“, koja na bugarskom znači "kruna“, Neška je isprva protumačila kao moguću rusku dominaciju nad Bugarskom.  Tek s pojavom pandemije COVID-19 shvatila je da se proročanstvo odnosi na smrtonosni virus koji je 2020. godine zavladao svijetom.

Medijska groznica i Vangina proročanstva

Na početku pandemije, mediji širom Europe i svijeta masovno su prenijeli Vangino navodno predviđanje koronavirusa. 

Citirali su njezine riječi o bolesti koja će se "rapidno širiti svijetom“, uz tvrdnje da će znanstvenicima trebati godina dana da pronađu lijek.

JEZIVE PROGNOZE FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2582.: 'Svijet uranja u tamu, histerija i panika se šire'
FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2582.: 'Svijet uranja u tamu, histerija i panika se šire'

Jedan od Vanginih suradnika, koji je s njom razgovarao 1995., tvrdio je da je proročica spominjala virus razorne moći koji će odnijeti brojne živote, zbog kojeg će ljudi "padati i umirati na ulicama“. Pojavila se čak i jeziva Vangina izjava da bi se mogla vratiti "bolest koju je čovječanstvo već pobijedilo“.

Dok je svijet svakodnevno gubio tisuće života, a znanstvenici upozoravali na trajne promjene u našem načinu života, Vangina navodna proročanstva dodatno su raspirivala strah i fascinaciju. Svijet je pomno analizirao svaku njezinu riječ tražeći neko skriveno značenje...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Becky ponestaje mjesta za tetovaže: Najbolnije mjesto za tetovažu? Nije ono što mislite...
NAJTETOVIRANIJA DAMA BRITANIJE

FOTO Becky ponestaje mjesta za tetovaže: Najbolnije mjesto za tetovažu? Nije ono što mislite...

Becky Holt ponosno nosi titulu dame s najviše tetovaža u cijeloj Velikoj Britaniji. Tamošnji mediji pišu kako je oko 95 posto njezinog tijela prekriveno tetovažama... Prvu tetovažu napravila je kad je imala samo 15 godina, do danas je na njih potrošila više od 50.000 eura.
Sjećate se kostima koji Milla Jovovich nosi u '5. elementu'? Navukla ga je bujna Slavonka...
PRKOSI ZAKONIMA FIZIKE

Sjećate se kostima koji Milla Jovovich nosi u '5. elementu'? Navukla ga je bujna Slavonka...

Slavonska influencerica i model odlučila je unijeti malo futurističke zabave u svoj Instagram te je postala pravi hit u kostimu Leeloo, kultnog lika kojeg je u 'Petom elementu' utjelovila Milla Jovovich...
Sjećate se Kristine Mandarine? Evo kako ona danas izgleda...
SVI IŠLI PO VITAMINE

Sjećate se Kristine Mandarine? Evo kako ona danas izgleda...

Od kad je 2019. otkrivena na štandu mandarina u Zagrebu, Kristina Penava - Mandarina (26), nije prestajala intrigirati javnost. Pojavila se i u reality showu 'Farma', a nakon toga se povukla iz javnosti... Danas je neprepoznatljiva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025