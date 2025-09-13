Vanga je predvidjela pandemiju Covida? 'Ljudi padaju na ulici i umiru. Korona će biti oko nas...'

Popis proročanstava pripisanih Nostradamusu i Babi Vangi, najpoznatijim svjetskim prorocima, dugačak je i tajanstven. Neke njihove vizije zvuče nevjerojatno, pa čak i bizarno, dok druge ostaju zamršene, kao kodirane poruke koje nitko ne može u potpunosti razumjeti.

U vremenima globalnih nemira i nestabilnosti, od rata u Ukrajini, do eskalacije sukoba na Bliskom istoku i prijetnji nuklearnim oružjem, fenomen "Vangamanije“ ponovno oživljava, privlačeći pažnju svijeta.

Prije nekoliko godina pojavile su se tvrdnje da je Baba Vanga, često nazivana "Nostradamus u suknji“, predvidjela "zlokobnu pošast koja ubija“. Dok jedni u to vjeruju, drugi raspravljaju, a treći ismijavaju, činjenica je da su kroz povijest vladari i narodi tražili odgovore od vidovnjaka. Žudnja za uvidom u budućnost dio je ljudske prirode od pamtivijeka.

Fenomen Vange i proročanstvo o koroni

"Korona će biti svuda oko nas!“, riječi su koje je, prema bugarskoj gimnastičkoj legendi Neški Robevi, Baba Vanga izrekla tijekom njihovog razgovora prije smrti proročice 1996. godine.

Neška Robeva (79), poznata po svojem perfekcionizmu i nadimku 'Željezna lady gimnastike', bila je bliska prijateljica Vange. Kao trenerica odgojila je generacije 'Zlatnih djevojaka', vrhunskih sportašica, a često je posjećivala Vangu radi savjeta i razgovora.

Prema medijskim izvještajima, Vanga je Neški povjerila da će Zemlju pogoditi katastrofa koja će "srušiti čovječanstvo“.

Vanginu riječ "korona“, koja na bugarskom znači "kruna“, Neška je isprva protumačila kao moguću rusku dominaciju nad Bugarskom. Tek s pojavom pandemije COVID-19 shvatila je da se proročanstvo odnosi na smrtonosni virus koji je 2020. godine zavladao svijetom.

Medijska groznica i Vangina proročanstva

Na početku pandemije, mediji širom Europe i svijeta masovno su prenijeli Vangino navodno predviđanje koronavirusa.

Citirali su njezine riječi o bolesti koja će se "rapidno širiti svijetom“, uz tvrdnje da će znanstvenicima trebati godina dana da pronađu lijek.

Jedan od Vanginih suradnika, koji je s njom razgovarao 1995., tvrdio je da je proročica spominjala virus razorne moći koji će odnijeti brojne živote, zbog kojeg će ljudi "padati i umirati na ulicama“. Pojavila se čak i jeziva Vangina izjava da bi se mogla vratiti "bolest koju je čovječanstvo već pobijedilo“.

Dok je svijet svakodnevno gubio tisuće života, a znanstvenici upozoravali na trajne promjene u našem načinu života, Vangina navodna proročanstva dodatno su raspirivala strah i fascinaciju. Svijet je pomno analizirao svaku njezinu riječ tražeći neko skriveno značenje...