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JEZIVE PROGNOZE

Tvrdi da je vremenski putnik iz 2671.: 'Sunce uskoro nestaje s neba, Zemlja uranja u kaos...'

Piše 24sata,
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Tvrdi da je vremenski putnik iz 2671.: 'Sunce uskoro nestaje s neba, Zemlja uranja u kaos...'
Foto: Canva/ilustracija
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Ljudi će otkriti postojanje novih životinjskih vrsta. Pokazat će se da su neke životinje za koje smo mislili da su izumrle i dalje na Zemlji. Neke od tih životinja nose bolesti gore od kuge, tvrdi ovaj korisnik TikToka...

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Društvenim mrežama ponovno kruži snimka koju je na TikToku objavio samoprozvani vremenski putnik Eno Alaric. Ovaj TikToker tvrdi da je stigao u 2025. godinu iz daleke budućnosti, iz 2671. godine, i kako nas tijekom ove godine čekaju brojne katastrofe...

Većina onih koji konzumiraju njegov sadržaj pišu kako ne vjeruju njegovim apokaliptičnim prognozama, ali ih takav sadržaj zabavlja, pa se stalno vraćaju...

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- Ljudi će otkriti postojanje novih životinjskih vrsta. Pokazat će se da su neke životinje za koje smo mislili da su izumrle i dalje na Zemlji. Neke od tih životinja nose bolesti gore od kuge. Za njih ne postoji lijek... - poručuje u objavi samoprozvani vremenski putnik.

Njegove snimke prikupile su milijune pregleda, u svakoj upozorava na nove katastrofe...

- Nebo će odjednom postati roze boje, što će uzrokovati erupciju svih velikih vulkana. Ne znamo zašto se to dogodilo, ali pokazat će se da je Yellowstone mnogo razorniji nego što smo vjerovali - objavio je Alaric.

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Ni tu nije kraj...

- Ogroman asteroid pogodit će Sjevernu Ameriku. Iza njega ostaje krater promjera 400 km, veliki dijelovi SAD-a i Meksika postaju pustinje u kojima je život nemoguć. Sunce će nestati s neba na tjedan dana, Zemlja upada u kaos - poručuje TikToker.

Za kraj tvrdi kako će čovječanstvo u 2025. godini krenuti u veliki rat...

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- Identična kopija Zemlje pojavljuje se u našem solarnom sustavu. Njezinim stanovnicima rečeno je da krenu u rat i unište nas. Stvorenje iz četvrte dimenzije postavilo je tu kopiju u našu blizinu - završava ovaj samoprozvani vremenski putnik...

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