Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Vatrogasci u akciji! U neobičnoj intervenciji spasili maci šapice iz radijatora: 'Hitno su došli'
Foto: Facebook

Namučili su se dobrih petnaest minuta i na kraju bili prisiljeni odštemati djelić radijatora da bi oslobodili haharicu. Usput su zaradili i par ogrebotina i ugriza. Zahvalna sam im, napisala je vlasnica

Ovim se putem želim javno zahvaliti našim herojima iz Vatrogasne postaje Zagreb koji su danas spasili našu prugastu mačju haharicu Lily. Tijekom igre i pokušaja penjanja na radijator, Lily je uspjela pasti i tako bolno i izvijeno zaglaviti kandžu između uskih rebara radijatora da je nikako i ničime nismo mogli izvući.

Foto: Facebook

Počela je tako svoj status na Facebooku vlasnica mačke, koja se u utorak našla u nezgodnoj i po šapu opasnoj situaciji. Kako ljubimici u panici vlasnica nije mogla pomoći, pozvala je 193.

- Bez obzira na "banalni" problem, dečki su došli hitno, u punoj spremi i bome se namučili dobrih petnaest minuta i na kraju bili prisiljeni odštemati djelić radijatora da bi oslobodili haharicu. Usput su zaradili i par ogrebotina i ugriza - napisala je vlasnica.

Dodala je kako je mačka malo potresena, ali dobro. Šapicu će dodatno provjeriti veterinar.

- Znam da se na prvu ovakva situacija čini glupa i beznačajna, ali nama su Lily i Ket članovi obitelji, i grozan je osjećaj kad životinja pati i boli ju, a ne možeš joj pomoći. Hvala od srca dečkima na strpljenju i pomoći, i hvala do neba Vatrogasnoj postrojbi Zagreb što su se odazvali "nevažnom" pozivu. Zauvijek sam vam zahvalna! - napisala je žena u javnoj zahvali.

Intervenciju su potvrdili i sami zagrebački vatrogasci.

Foto: Facebook

- Možda mislite da svaki dan spašavamo mace…U stvarnosti to najčešće radi Dumovec, a mi uskočimo kada zatreba posebna oprema ili vozilo. Danas smo u Ivanićgradskoj ulici u Zagrebu imali baš takav izazov – vlasnica je dojavila da je njezina mačka zapela između članaka radijatora. Naši su vatrogasci brzo stigli, pažljivo razmaknuli rešetke i oslobodili znatiželjnu junakinju iz „vruće” situacije - pišu vatrogasci, sretni što je životinja prošla neozlijeđena iz te avanture.

