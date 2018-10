Već 64 godine pije samo Pepsi: 'Ne bih pila vodu ni da moram'

Ne želim ništa drugo i ne bih popila vodu ni da mi život o tome ovisi. Ne pijem ni čaj ni kavu, priča baka Jackie Page (77) koja je jednostavno luda za Pepsijem.

Ona već 64 godine, otkako ga je prvi put probala 1954. godine, ne pije ništa drugo i kaže kako je uvijek bila mršava, bez obzira što je, kroz godine, u sebe unijela ekvivalent tri milijuna kockica šećera.

Great grandmother, 77, has drunk nothing other than four cans of Pepsi since 1954: Jackie Page, 77, from Carlsharlton, Surrey has kept up her liquid diet of four cans of Pepsi each day since 1954, when she turned 13. That's the equivalent of three… https://t.co/XYcTgd6yUG pic.twitter.com/d6gJt7QIDN