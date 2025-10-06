Obavijesti

NEBESKI SPEKTAKL

Večeras je prvi supermjesec u godini: Evo što trebate znati

Večeras je prvi supermjesec u godini: Evo što trebate znati
Ljubitelji astronomije mogu se veseliti i 2026. godini, koja donosi dvije pomrčine Mjeseca...

U noći s ponedjeljka na utorak, nebo će nam prirediti poseban prizor - Mjesec će izgledati nešto veći i sjajniji nego inače. Riječ je o fenomenu poznatom kao supermjesec, prvom od tri koja nas očekuju ove godine, a kako navodi Daily Mail Online, ovaj događaj označava trenutak kada se pun Mjesec nađe u točki svoje orbite najbližoj Zemlji.

Supermjesec nastaje kada se pun Mjesec poklopi s perigejem, točkom u Mjesečevoj eliptičnoj putanji u kojoj je najbliži našem planetu. Zbog te blizine, Mjesec može izgledati do 14% veći i čak 30% sjajniji u usporedbi s najmanjim i najtamnijim punim Mjesecom tijekom godine, poznatim kao mikromjesec.

Iako zvuči impresivno, stručnjaci napominju da razlika nije uvijek lako uočljiva golim okom. Derrick Pitts, glavni astronom s Instituta Franklin u Philadelphiji, ističe da se ne radi o iznimno rijetkoj pojavi. "Ako izađete van i samo pogledate Mjesec visoko na nebu, nemate nikakav referentni objekt koji bi vam dao dojam o njegovoj stvarnoj veličini", objašnjava Pitts. Razlika je, kaže, najuočljivija kada je Mjesec nisko na horizontu, pored zgrada ili drveća, što stvara optičku iluziju zbog koje se čini znatno većim.

Full moon, known as the Hunter's moon, rises over the Statue of Freedom, in Washington
Foto: Jose Luis Gonzalez

Za promatranje supermjeseca nije vam potrebna nikakva posebna oprema poput teleskopa ili dalekozora. Dovoljan je samo pogled prema nebu, pod uvjetom da ga ne prekrivaju oblaci. Fenomen je vidljiv sa svih dijelova svijeta.

Tijekom ovog približavanja, Mjesec će od Zemlje biti udaljen oko 361.459 kilometara. Iako je ovo prvi supermjesec u nizu, prema podacima NASA-e, onaj najspektakularniji i najbliži Zemlji očekuje nas u studenom, nakon čega slijedi još jedan u prosincu.

Ljubitelji astronomije mogu se veseliti i 2026. godini, koja donosi dvije pomrčine Mjeseca. U ožujku će se dogoditi potpuna pomrčina vidljiva diljem Sjeverne Amerike, Azije i Australije, dok nas u kolovozu iste godine očekuje djelomična pomrčina vidljiva s područja obje Amerike, Afrike i Europe.

Stoga, ako vas navečer posluži vedro vrijeme, ne propustite podići pogled. Iako promjena u veličini može biti suptilna, sjaj prvog ovogodišnjeg supermjeseca zasigurno će uljepšati noćno nebo.

