VIDEO Albino košuta mirno jela travu kraj kuća u Zagrebu

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Ovakve životinje u divljini teško preživljavaju jer su sklone opeklinama, a zbog bijele su boje i lako uočljiv plijen brojnim prirodnim neprijateljima

Još jedan čitatelj poslao nam je snimku rijetke albino košute u parku Jelenovac na sjeveru Zagreba. Na snimci se vidi kako košuta mirno jede travu u blizini kuća.

Albino košuta 00:38
Albino košuta | Video: čitatelj/24sata

Riječ je o izrazito rijetkoj vrsti košute s albinizmom, odnosno genetskim stanjem kod kojeg tijelo proizvodi vrlo malo ili nimalo melanina, pigmenta koji tijelu daje boju. Koža i kosa (dlaka kod životinja) zbog toga su bijele, a oči plave i ponekad izgledaju crvenkasto.

Foto: Čitatelj 24sata

Ovakve životinje u divljini teško preživljavaju jer su sklone opeklinama, a zbog bijele su boje i lako uočljiv plijen brojnim prirodnim neprijateljima. Vidjeti ovakvu srnu svakako je rijedak prizor, a pogotovo u blizini naselja gdje se ona nikako nema običaj pojavljivati.

