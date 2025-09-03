Obavijesti

VIDEO Bitka za buket: Snimka s vjenčanja u BiH je hit. Tri dame u makljaži, valjaju se po podu...

VIDEO Bitka za buket: Snimka s vjenčanja u BiH je hit. Tri dame u makljaži, valjaju se po podu...
Buket je hvatalo desetak djevojki, na kraju su u borbi za njega ostale tri najupornije. Valjale su se po podu, nisu pokazivale nikakve znakove popuštanja, frcaju šljokice, frcaju latice...

"Ove cure se stvarno žele udati", "Treba sudac i VAR soba da se vidi koja ga je prva uhvatila", "Ovo ima samo kod nas", "Ne bi se ovako borila za 1000 eura, a kamoli za buket", nižu se komentari na društvenim mrežama ispod jedne snimke s vjenčanja koja je ovih dana opet počela 'kružiti'...

Na snimci se vidi kako mladenka baca buket, očekuje se 'mirno' hvatanje, a umjesto toga krenula je makljaža! Snimka je nastala u Ljubuškom prošle godine, podijelio ju je na svojim društvenim mrežama Mozaik bend.

Ali jasne pobjednice nema. Pa se s mikrofona čuje "ponovno". 

Druga runda, nažalost, nije zabilježena na snimkama. Možda su se ostale djevojke pomaknule sa strane i ostavile žestoku trojku da se međusobno obračuna. Pobjednica može biti samo jedna.

- Za moj buket su se dvije cure borile. Na kraju od velikog buketa ostale dvije ruže samo - napisala je jedna korisnica Facebooka. Očito ovo nije prva, a ni posljednja, bitka za buket.

