Naš čitatelj je kod mjesta Korenica kod Nacionalnog parka Plitvička jezera snimio bliski susret s medvjedom u petak popodne
NEVJEROJATNA SNIMKA
VIDEO Bliski susret u Korenici! 'Medvjed je ustao na stražnje noge kada me vidio...'
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Usred bijela dana sam ga sreo. Odjednom se pojavio i ustao na stražnje noge, ispričao nam je čitatelj koji je kod mjesta Korenica kod Nacionalnog parka Plitvička jezera snimio bliski susret s medvjedom u petak popodne.
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Dodao je kako se ogromnog medvjeda ne boji te da ovo nije prvi susret kojeg je imao s njim.
- Nije me nimalo strah jer sam medvjede prije znao viđati. Izašao sam iz auta, a on je ustao na stražnje noge. Gledao me, bio je miran. Tek kada sam progovorio, onda se preplašio i pobjegao dalje u šumu - ispričao nam je čitatelj.
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