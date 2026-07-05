VIDEO Bliski susret u Korenici! 'Medvjed je ustao na stražnje noge kada me vidio...'

Usred bijela dana sam ga sreo. Odjednom se pojavio i ustao na stražnje noge, ispričao nam je čitatelj koji je kod mjesta Korenica kod Nacionalnog parka Plitvička jezera snimio bliski susret s medvjedom u petak popodne.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Medo | Video: Čitatelj 24sata

Dodao je kako se ogromnog medvjeda ne boji te da ovo nije prvi susret kojeg je imao s njim.

- Nije me nimalo strah jer sam medvjede prije znao viđati. Izašao sam iz auta, a on je ustao na stražnje noge. Gledao me, bio je miran. Tek kada sam progovorio, onda se preplašio i pobjegao dalje u šumu - ispričao nam je čitatelj.