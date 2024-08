VIDEO Chuck Norris (84) se zagrijava, utezi se odmaraju na njemu: 'Treba im odmor...'

Zvijezda akcijskih filmova 80-ih i 90-ih, Chuck Norris, objavio je na svojim društvenim mrežama snimku iz teretane. Dizao je utege, a na pitanje što radi, rekao je kratko: 'Samo se zagrijavam'.

- Priča se da će, nakon što završim s vježbom, utezi trebati malo odmora, haha! Šalu na stranu, nadam se da vam je ljeto odlično i da će vam takva biti i cijela godina - kratko je napisao Norris u objavi, te se pritom poslužio formulom za stvaranje šala o njemu.

A to su iskoristili i njegovi pratitelji.

'Chuck Norris se ne zagrijava, njegovi utezi se hlade', 'Potresi tresu Kaliforniju jer je Chuck Norris spustio utege', 'Chuck Norris ne diže utege, samo je isključio gravitaciju', pisali su mu neki ispod snimke, a drugi su komentirali kako je u odličnoj formi za svoje godine.

Prije nekoliko mjeseci navršio je 84 godine te tada rekao kako se osjeća 'kao da mu je 48'. Tijekom godina glumio je u filmovima poput 'Missing in Action', 'Code of Silence', 'Delta Force'...

Foto: Instagram

Debitirao je 1972. godine u filmu 'The Way of the Dragon' koji je producirao legendarni Bruce Lee i u kojem su se njih dvojica borili u jednoj od završnih scena.