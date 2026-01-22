VIDEO Djevojku zaprosio u kinu, a onda uslijedio još jedan šok

Zaruke kalifornijskog para Janne Mae i Austina Kuniyoshija izgledale su kao scena iz romantičnog filma. Austin je, naime, osmislio i snimio kratki film o njihovoj vezi, a sve je kulminiralo prosidbom uživo pred publikom ispunjenom njihovom obitelji i prijateljima.

Inspiriran njihovom zajedničkom ljubavlju prema filmu, te znajući da Janna voli velike geste, tridesetogodišnji Austin iznenadio je svoju, tada još djevojku, Jannu (31) filmskom prosidbom. Petog prosinca 2025. godine pozvao je Jannu, inače slobodnu video producenticu, na događaj za koji je mislila da je predstavljanje lokalnih umjetnika u kazalištu East West Players u Los Angelesu.

Janna je za PEOPLE.com ispričala kako je očekivala gledati seriju plesnih nastupa i kratkih filmova, no kada je sjela i događaj je počeo, šokirala se vidjevši poznata lica na platnu - prijatelje iz srednje škole i s fakulteta, gdje se par i upoznao. Tada je u filmu čula Austinov glas.

POGLEDAJTE VIDEO:

​- U tom sam trenutku imala osjećaj da će ovo biti prosidba - kaže Janna.

Film, koji je Austin potajno sastavio, ispričao je priču o njihovoj vezi te je ujedno bio i nastavak scenarija koji je Austin napisao i poklonio Janni za njihov prvi zajednički Božić. Gotovo godinu dana uoči prosidbe, Austin je pedantno planirao iznenađenje, koristeći Google Sheets za organizaciju svih detalja i tražeći pomoć od zajedničkih prijatelja.

Foto: TikTok

​- Okupio je prijatelje različitih pozadina, vještina i iz različitih razdoblja naših života da doprinesu svim dijelovima prosidbe. Od snimanja, glume do plesa, bio je to zajednički napor - ispričala je Janna.

Jedan od vrhunaca Austinovog kratkog filma bila je koreografija koju je izveo sa svojom starom plesnom ekipom s UCLA-e, Samahang Modern.

​- Nekada sam išla na sve njihove nastupe i natjecanja samo da bih ga vidjela kako pleše. U posljednje vrijeme govorila sam mu kako mi nedostaje gledati ga kako pleše kao nekada, pa ga je to inspiriralo da osmisli originalnu koreografiju i okupi svoj stari plesni tim - rekla je.

Austin, inače voditelj ureda, naučio je grupu rutini u samo jednom danu, a snimili su je za film na istoj lokaciji gdje je Janna pohađala Austinov tečaj plesa prije jedanaest godina, prije nego što je uopće znala tko je on. Par se službeno upoznao kada su bili spojeni kao ljubavni par za izvedbu kulturnog plesa i glazbe na fakultetu. U filmu su se pojavili i njihovi psi, zlatni dudli Tophee i Tala.

Pjesma kojom ju je pitao za vezu

Kada je film završio, u kazalištu se začuo zvuk ukulelea. Austin je tada počeo hodati prema pozornici, svirajući instrument dok je pjevao pjesmu "The Way I Am" Ingrid Michaelson.

​- To je pjesma kojom mi je pjevao serenadu nasamo kada me prije deset godina pitao da mu budem djevojka - objasnila je Janna.

Prisjećajući se Austinovog iznenadnog pojavljivanja u kazalištu, kaže da se jednog dijela ni ne sjeća.

​- Još sam bila u šoku od kratkog filma i činjenice da ga je on napravio. Postoji izreka na tagaloškom jeziku, 'kilig', koja je slična osjećaju leptirića u trbuhu, i definitivno sam osjećala 'kilig' kada je ušao i počeo pjevati - dodala je.

Dok je Austin završavao pjesmu, povukao je Jannu na pozornicu, uzeo je za ruku i zaprosio.

​- Bila sam nervozna i definitivno samosvjesna jer sam znala da je publika iza mene i nisam imala pojma tko sve gleda. Ali većinom sam osjećala toliko ljubavi prema ovom čovjeku koji je uložio toliko truda tijekom gotovo cijele 2025. godine da sve ovo sastavi - prisjetila se.

Foto: TikTok

Janna je rekla "da", a onda je uslijedilo još jedno iznenađenje. Dok je s pozornice gledala u publiku, primijetila je prijatelje i članove obitelji koji su se skrivali iza svojih programa kada je prvi put ušla u kazalište.

​- Austin je također pozvao moje roditelje i sakrio ih u kut kako ih ne bih vidjela kad sam ušla. Izašli su iz skrovišta odmah nakon prosidbe. Nisam imala pojma i briznula sam u plač čim sam ih vidjela - ispričala je.

Za buduću mladenku, kreativna i jedinstveno personalizirana prosidba bila je bolja od "najluđih snova". Što se tiče planova za vjenčanje, Janna kaže da će ona i Austin uzeti malo vremena da uživaju u zarukama i uštede za svoj veliki dan. Uostalom, vjenčanje mora biti jednako "epsko" kao i prosidba.

​- Samo što ću ovaj put napokon moći biti dio procesa - zaključila je.