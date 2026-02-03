VIDEO Dostavljača paketa su snimili kako bijesni i psuje: 'Naručili bi i robove da mogu'

Kamera na zvonu za vrata snimila je dostavljača Amazona ne samo kako isporučuje pakete, već i kako iznosi bujicu psovki na račun kupaca koje uslužuje u američkoj saveznoj državi Michigan. Snimka, zabilježena na pragu kuće u Redford Townshipu, prikazuje dostavljača kako se probija kroz snijeg s više paketa u rukama, nesvjestan da će sigurnosna kamera zabilježiti njegov emotivni ispad. prenosi Daily Mail.

Bijesni monolog započeo je pritužbama na veliki broj zaustavljanja i narudžbi koje su, prema njegovom mišljenju, nepotrebne jer kupci mogu sami otići u trgovinu.

​- Imam milijun zaustavljanja jer ovi ljudi ovdje u Dearborn Heightsu ne mogu otići nigdje i nabaviti svoja je**na sranja - ljutito je rekao neidentificirani vozač.

​- Sada sjedim ovdje i dostavljam milijun paketa u milijun i jednu je**nu kuću. Naručili bi i robove da mogu - derao se.

Umorni vozač potom je dodao da Amazonovi kupci ne odlaze osobno u kupovinu na mjesta poput Targeta i Walmarta.

Nakon tirade, zaposlenik je bijesno odjurio s paketom u ruci prema sljedećoj kući, ispuštajući usput još jednu psovku.

Ispad vozača snimljen je ispred kuće samohrane majke koja radi tri posla dok istovremeno pohađa školu. Vlasnica kuće izjavila je za lokalnu postaju WXYZ Detroit kako su je iznervirali komentari vozača, dodajući da naručuje putem Amazona isključivo zbog praktičnosti dostave.

Snimka bijesnog vozača brzo se proširila društvenim mrežama, a cijeli je slučaj prvi prenio Daily Mail.

Korisnici interneta imali su podijeljena mišljenja. Dok su neki sugerirali da vozaču treba "dati oduška" i branili njegovo pravo da se ispuše, drugi su brzo istaknuli da bez tih istih narudžbi on ne bi ni imao posao.

​- Opravdan ispad. Dostavljaju više od 300 paketa po strogom rasporedu dok im se rigorozno prate vozačke navike - napisao je jedan suosjećajan korisnik.

​- Pa što! Hej, da sam vani na ovoj hladnoći s vremenskim ograničenjem, skačem unutra i van iz kamiona, kližem se, ostavljam pakete svih veličina, čak i da me psi ganjaju, i ja bih ponekad psovao. Nadam se da danas ima bolji dan - dodao je drugi.

Međutim, mnogi su osudili ponašanje radnika, ističući da su upravo kupci na koje se žali ti koji mu osiguravaju plaću.

​- To mu je doslovno posao! Ljudi na koje se žali drže ga zaposlenim. To se zove sigurnost radnog mjesta, brate - komentirao je jedan korisnik.

​- Zašto si plaćen da radiš svoj POSAO? Da ljudi nisu NARUČIVALI, ne bi imao POSAO. Tko će mu reći? Haha. Logika je teška - nadovezao se drugi.

Amazon je pokrenuo istragu

Amazon je u izjavi za medije poručio kako istražuje cijeli slučaj.

"Aktivno istražujemo ovo i poduzet ćemo odgovarajuće mjere nakon naše revizije", stoji u priopćenju.

"Na temelju radnji prikazanih na snimci, ovo ponašanje ne odražava standarde koje imamo za vozače koji dostavljaju Amazonovim kupcima", dodao je glasnogovornik.

Tvrtka je također navela da za dostavu paketa kupcima sklapa ugovore s malim, lokalnim tvrtkama i neovisnim izvođačima.