Obavijesti

Viral

Komentari 1
VRATILI IH U PRIRODU

VIDEO Dramatično spašavanje na Cmroku: '13 pačića upalo u šaht, nije bilo mjesta pogrešci'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec

Admiral

Prava mala gradska drama sa sretnim završetkom odigrala se na Cmroku, gdje je čak 13 pačića upalo u šaht u ulici Podgaj.

Sve je počelo kada je jedna sugrađanka primijetila bespomoćne ptiće i odmah reagirala. Pačiće je pažljivo izvadila iz odvoda i smjestila u kartonsku kutiju, a u pomoć je pozvala djelatnike Dumovca.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Trinaest je pačića upalo u šaht u ulici Podgaj | Video: sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec

No, kako su objavili iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec, pravi izazov tek je slijedio. Njihov kolega Dalibor morao je uhvatiti majku patku koja je stajala sa strane. U takvim situacijama nema mjesta pogrešci, ako patka odleti, pačići ostaju bez nje.

Iskusnom rukom i brzom reakcijom Dalibor ju je uspio prekriti mrežom i sigurno primiti. Na njegovo iznenađenje, patka se uopće nije opirala, kao da je shvatila da joj žele pomoći. Držeći je pod mišicom, pažljivo je prebacio pačiće u transportni spremnik, a potom i nju pridružio malenoj družini.

Cijela pačja obitelj potom je odvezena na sigurno mjesto u prirodi, gdje će moći nastaviti svoj život daleko od gradske vreve.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: 'Bogati se već pripremaju, stiže tama...'
JEZIVE PROGNOZE

FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: 'Bogati se već pripremaju, stiže tama...'

"Ovo je upozorenje svima. Vratio sam se iz budućnosti pomoći čovječanstvu. Stižu nam brojne katastrofe", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod imenom 'Vremenski putnik iz 2582. godine'. Svojim jezivim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali njegovi pratitelji mu otvoreno pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja... Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za blisku budućnost...
FOTO Bujna Hayli (38): Frajeri mojih godina su dosadni, ne žele zabavu. Ja volim mlađe...'
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Bujna Hayli (38): Frajeri mojih godina su dosadni, ne žele zabavu. Ja volim mlađe...'

Preko dana sam medicinska sestra, a noću striptizeta. Moje samopouzdanje ubija moj ljubavni život, muškarci mi se boje, poručuje Hayli Hooper (38)...
FOTO Tetovirala očne jabučice i razdvojila jezik. Obožava svoj izgled: 'Viču mi da sam demon!'
AMERIKANKA OBOŽAVA TETOVAŽE

FOTO Tetovirala očne jabučice i razdvojila jezik. Obožava svoj izgled: 'Viču mi da sam demon!'

Na tetovaže i druge razne modifikacije tijela potrošila je više od 50.000 dolara i kaže kako je sad napokon sretna sa svojim izgledom, sebe smatra ljepoticom...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026