VIDEO Dramatično spašavanje na Cmroku: '13 pačića upalo u šaht, nije bilo mjesta pogrešci'

Prava mala gradska drama sa sretnim završetkom odigrala se na Cmroku, gdje je čak 13 pačića upalo u šaht u ulici Podgaj.

Sve je počelo kada je jedna sugrađanka primijetila bespomoćne ptiće i odmah reagirala. Pačiće je pažljivo izvadila iz odvoda i smjestila u kartonsku kutiju, a u pomoć je pozvala djelatnike Dumovca.

Pokretanje videa... 00:51 Trinaest je pačića upalo u šaht u ulici Podgaj | Video: sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec

No, kako su objavili iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec, pravi izazov tek je slijedio. Njihov kolega Dalibor morao je uhvatiti majku patku koja je stajala sa strane. U takvim situacijama nema mjesta pogrešci, ako patka odleti, pačići ostaju bez nje.

Iskusnom rukom i brzom reakcijom Dalibor ju je uspio prekriti mrežom i sigurno primiti. Na njegovo iznenađenje, patka se uopće nije opirala, kao da je shvatila da joj žele pomoći. Držeći je pod mišicom, pažljivo je prebacio pačiće u transportni spremnik, a potom i nju pridružio malenoj družini.

Cijela pačja obitelj potom je odvezena na sigurno mjesto u prirodi, gdje će moći nastaviti svoj život daleko od gradske vreve.