VIDEO E, ovo se ne viđa često! Veličanstveni kit zaplivao u Opatiji: Bio je 30 metara od nas

U Opatiji ispred jednog ugostiteljskog objekta, u nedjelju oko 15 sati kupače i goste iznenadio je prizor kojeg rijetko viđaju - kit, udaljen oko 30 metara od obale. Sve je uspio zabilježiti naš čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:22 Snimljen kit kod Opatije | Video: čitatelj/24sata

- Prvi put je na površinu izašao puno bliže, a nakon toga, jedini put kad smo ga vidjeli je ovaj koji smo i zabilježili. U tom trenutku, na terasi je sjedilo 10-ak turista, uglavnom stranaca. I oni su se iznenadili, ali ne koliko prijatelj i ja jer znamo koliko je ovo rijedak prizor ovdje, priča nam čitatelj.

Snimka je nastala u trenutku kada se kit udaljio od obale, pa dimenzije nije bilo moguće procijeniti.