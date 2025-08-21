Obavijesti

PROBLEMI U SAVUDRIJI

Zbog hotelskog kompleksa u problemu i lokalci: 'Mi smo im problem jer nismo njihovi gosti'

Piše Bogdan Blotnej,
Na najzapadnijoj točki Hrvatske stoji svjetionik koji prema legendi skriva tužnu ljubavnu priču | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Vlasnici upozoravaju i na devastaciju prostora: betoniranje prirodne obale, izgradnju VIP plaža te planove za golf igrališta tik uz more. Tjeraju ih i na prodaju zemljišta kojem su vlasnici desetljećima

Nakon nedavnog napada zaštitara na turiste iz Slovenije uz hotel Kempinski u Savudriji, na koji su reagirali domaći i slovenski mediji, vlasnici zemljišta u Alberima javno su se oglasili i upozorili na širu pozadinu događaja.

Kako piše portal IstranIN, većinski vlasnici čak 208 okolnih parcela kažu da su duboko zabrinuti "zbog postupnog ograničavanja pristupa plažama koje su prema zakonu javno pomorsko dobro".

- Duboko osuđujemo nasilje koje se dogodilo uz hotel Kempinski i izražavamo sućut mladima koji su napadnuti i njihovim obiteljima. Takvi događaji su neprihvatljivi, posebice zato što su se dogodili na prostoru koji mora biti dostupan svima - piše u njihovoj poruci javnosti.

Prema riječima vlasnika, ti je problem kojeg imaju godinama i traje od početka gradnje hotela Petram, u vlasništvu iste grupacije kao i Kempinski. Mnogi od njih zemljišta imaju još od 60-ih i 70-ih godina, desetljećima prije gradnje hotelskih kompleksa.

- Naša prisutnost postala je problematična ne zbog ponašanja, već zato što nismo hotelski gosti. Primjetni su pokušaji postupnog isključivanja lokalnih stanovnika i vlasnika susjednih parcela - pišu vlasnici

Kao najveći problem ističu kršenje zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, ali i pritisak da prodaju zemlju.

- Osoblje se često ponaša kao da plaže pripadaju hotelu. Šetnice su prepune električnih vozila koja ugrožavaju sigurnost pješaka, a posjetitelje se zaustavlja, ispituje pa i vrijeđa – rečenice poput ‘spakirajte se u Sloveniju’ nisu rijetkost - tvrde.

Posebno ih zabrinjava, kažu, retorika gradonačelnika Umaga Vilija Bassanesea koji je u više navrata u javnosti slovenske vlasnike zemljišta nazvao „okupatorima“ i „devastatorima obale“. Vlasnici upozoravaju i na devastaciju prostora: betoniranje prirodne obale, izgradnju VIP plaža te planove za golf igrališta tik uz more. Alberi, kažu, jedno je od posljednjih područja s očuvanom zelenom obalom u tom dijelu Istre.

- Zbog toga smo podržali istarske aktiviste koji se bore protiv uništavanja prirodnog i kulturnog krajolika. To nas je dodatno učinilo nepoželjnima - poručuju.

