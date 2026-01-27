Obavijesti

VIDEO Horor na safariju, slon od tri tone napao turiste. Obitelj bježala: 'Zamalo nas je ubio!'

Foto: Instagram

Dok je slon trgao vozilo, dvoje članova obitelji pobjeglo je u panici s druge strane kombija, strahujući za vlastite živote. Srećom, slon se povukao kada se približilo drugo turističko vozilo i počelo trubiti...

Ovo je zastrašujući trenutak u kojem je slon težak tri tone napao turiste na safariju u Šri Lanki. Ne tako nježni div nasrnuo je na turistički kombi, snažno ga ljuljajući i podižući dva kotača s tla, dok je prestravljena obitelj pokušavala pobjeći.

Slon je zatim svojom surlom otkinuo vrata i gurnuo je u kombi, tražeći još voća koje su mu turisti prethodno nudili. Cijeli incident dogodio se nakon što je, kako prenosi The Sun, jedna ruska turistkinja ponudila hranu divljoj životinji.

Dok je slon trgao vozilo, dvoje članova obitelji pobjeglo je u panici s druge strane kombija, strahujući za vlastite živote. Srećom, slon se povukao kada se približilo drugo turističko vozilo trubeći sirenom. U pozadini se čuo i pucanj upozorenja.

Unatoč značajnoj šteti na unajmljenom Suzukiju, obitelj je uspjela otići s mjesta događaja, ali bez otkinutih vrata. Potresena ruska turistkinja Liliya Mikhailovskaya (43) izjavila je kako su ona i njezina obitelj "zamalo izgubili živote".

​- Vozili smo se prema slonu, divljem slonu. Nikada nećemo zaboraviti ovo putovanje na Šri Lanku - rekla je.

​- Samo nekoliko minuta ranije snimala sam video, potpuno nesvjesna da će se slatki trenutak hranjenja pretvoriti u takav kaos. Sada je to još jedna fobija dodana u kolekciju. Naš sin je trčao bos po cesti, a auto je ostao bez vrata. Slon te može zgaziti u svakom trenutku. Ovakav kraj sigurno nismo očekivali! - ispričala je.

Na svu sreću, nitko nije ozlijeđen u napadu.

​- Ne želimo više gledati slonove! Hvala ti, Gospode, živi smo! - dodala je.

U Indiji divlji slon usmrtio više od 20 ljudi

Ovaj incident dogodio se samo tjedan dana nakon što su prestravljeni seljani u istočnoj Indiji bili prisiljeni spavati na krovovima kuća i na drveću zbog smrtonosnog divljeg slona koji je, nakon što je usmrtio najmanje dvadeset i dvije osobe, i dalje na slobodi.

Među poginulima je i četvero djece, uključujući osmomjesečnu bebu, a stravične snimke prikazuju mještane kako bježe dok razjarena životinja juri prema njima. Seljani su napustili svoje improvizirane domove, a neki traže utočište na ravnim krovovima ili visoko na drveću kako pada noć.

Mladi mužjak slona, prepoznatljiv po jednoj kljovi, i dalje je na slobodi u okrugu West Singhbhum u saveznoj državi Jharkhand, otprilike 1175 kilometara istočno od New Delhija, izazivajući masovni strah u desecima sela. Vjeruje se da je životinja u stanju "musta", fazi parenja koju karakterizira povišena razina testosterona, agresija i seksualni nagon, a koja može trajati i do dvadeset dana.

Indijske vlasti pokrenule su veliku potjeru, rasporedivši više od sto pripadnika šumarskog osoblja, uključujući najmanje osamdeset časnika, u pokušaju da pronađu i uspavaju slona prije nego što ponovno napadne.

Aditya Narayan, šumarski službenik za okrug Chaibasa, rekao je da je životinja napadala neselektivno.

​- Tko god se našao ispred njega, bio je zgažen - kazao je.

