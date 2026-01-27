VIDEO Horor na safariju, slon od tri tone napao turiste. Obitelj bježala: 'Zamalo nas je ubio!'

Ovo je zastrašujući trenutak u kojem je slon težak tri tone napao turiste na safariju u Šri Lanki. Ne tako nježni div nasrnuo je na turistički kombi, snažno ga ljuljajući i podižući dva kotača s tla, dok je prestravljena obitelj pokušavala pobjeći.

Slon je zatim svojom surlom otkinuo vrata i gurnuo je u kombi, tražeći još voća koje su mu turisti prethodno nudili. Cijeli incident dogodio se nakon što je, kako prenosi The Sun, jedna ruska turistkinja ponudila hranu divljoj životinji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dok je slon trgao vozilo, dvoje članova obitelji pobjeglo je u panici s druge strane kombija, strahujući za vlastite živote. Srećom, slon se povukao kada se približilo drugo turističko vozilo trubeći sirenom. U pozadini se čuo i pucanj upozorenja.

Unatoč značajnoj šteti na unajmljenom Suzukiju, obitelj je uspjela otići s mjesta događaja, ali bez otkinutih vrata. Potresena ruska turistkinja Liliya Mikhailovskaya (43) izjavila je kako su ona i njezina obitelj "zamalo izgubili živote".

​- Vozili smo se prema slonu, divljem slonu. Nikada nećemo zaboraviti ovo putovanje na Šri Lanku - rekla je.

​- Samo nekoliko minuta ranije snimala sam video, potpuno nesvjesna da će se slatki trenutak hranjenja pretvoriti u takav kaos. Sada je to još jedna fobija dodana u kolekciju. Naš sin je trčao bos po cesti, a auto je ostao bez vrata. Slon te može zgaziti u svakom trenutku. Ovakav kraj sigurno nismo očekivali! - ispričala je.

Na svu sreću, nitko nije ozlijeđen u napadu.

​- Ne želimo više gledati slonove! Hvala ti, Gospode, živi smo! - dodala je.

U Indiji divlji slon usmrtio više od 20 ljudi

Ovaj incident dogodio se samo tjedan dana nakon što su prestravljeni seljani u istočnoj Indiji bili prisiljeni spavati na krovovima kuća i na drveću zbog smrtonosnog divljeg slona koji je, nakon što je usmrtio najmanje dvadeset i dvije osobe, i dalje na slobodi.

Među poginulima je i četvero djece, uključujući osmomjesečnu bebu, a stravične snimke prikazuju mještane kako bježe dok razjarena životinja juri prema njima. Seljani su napustili svoje improvizirane domove, a neki traže utočište na ravnim krovovima ili visoko na drveću kako pada noć.

Mladi mužjak slona, prepoznatljiv po jednoj kljovi, i dalje je na slobodi u okrugu West Singhbhum u saveznoj državi Jharkhand, otprilike 1175 kilometara istočno od New Delhija, izazivajući masovni strah u desecima sela. Vjeruje se da je životinja u stanju "musta", fazi parenja koju karakterizira povišena razina testosterona, agresija i seksualni nagon, a koja može trajati i do dvadeset dana.

Indijske vlasti pokrenule su veliku potjeru, rasporedivši više od sto pripadnika šumarskog osoblja, uključujući najmanje osamdeset časnika, u pokušaju da pronađu i uspavaju slona prije nego što ponovno napadne.

Aditya Narayan, šumarski službenik za okrug Chaibasa, rekao je da je životinja napadala neselektivno.

​- Tko god se našao ispred njega, bio je zgažen - kazao je.