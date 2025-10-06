Obavijesti

VIDEO Hrvat prvi put bio na srpskoj svadbi. Kitio trubače: 'Pogledajte što su nam dali'

Piše 24sata,
Foto: TikTok

Torta se rezala uz vatromet, a svadba je bila jedna od boljih na kojima sam bio, prepričao je Igor

Starija objava hrvatskog tiktokera Igora ponovno je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. U svojem videu iz 2024. opisao je kako mu je bilo na srpskom vjenčanju. 

TikToker kojeg prati više od 180.000 ljudi, prvi je put otišao na svadbu u Srbiju i podijelio dojmove, a jedna ga je stvar posebno iznenadila. Igor je vegetarijanac, za sebe kaže da je glavni amaterski kuhar, pa ne čudi da je u svojim objavama sa svadbe naglasak stavio upravo na hranu.

Bio je na svadbi rođaka. Kako je objasnio, prvu večer tog svadbenog vikenda proveo je uz rodbinu koju zapravo do tada nije ni poznavao.

POGLEDAJTE VIDEO:

@igorjadan

Prvi put sam bio na svadbi u Srbiji pa evo jedan vlog

♬ original sound - Igor Jadan

- Probudili su nas trubači i krenuli smo u selo po mladenku. Prvi put sam bio u pravoslavnoj crkvi, a vani nas je dočekalo 40 stupnjeva. Mislim da smo mama i ja bili jedini vegetarijanci koji su tamo ikad kročili, ali hrana je bila odlična. Bilo je raznih sireva, gibanice, povrća - rekao je Igor.

Oduševila ga je, osim hrane, i rakija, kao i torta:

- Nakon hrane na podij su se vratili trubači i trebalo je malo i zaplesati. Torta se rezala uz vatromet, a svadba je bila jedna od boljih na kojima sam bio - prepričao je Igor, a potom objavio novi video s naslovom 'Što jede vegetarijanac tjedan dana u Srbiji'. 

U jednom je trenutku pokazao i na što je naišao u Zemunu, što ga je posebno iznenadilo.

- Isprobali smo gotovo sve okuse sladoleda, pa tako i slani sladoled od ajvara. Ipak, kao favoriti su se istaknuli sladoledi od maka i šljivovice - naglasio je.

