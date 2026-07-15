VIDEO Snimili morskog psa kod Crne Gore: Neki tvrde da je to veliki bijeli, javio se i stručnjak

Internetom kruži snimka iz Crne Gore na kojoj je, kako se tvrdi, velika bijela psina. Video je navodno nastao blizu ulaza u Boku kotorsku, prenosi DuList.

Autor snimke uvjeren je da je riječ o velikoj bijeloj psini, jednoj od najvećih i najopasnijih vrsta za čovjeka, a s njim su se složili i brojni u komentarima. Ilija Ćetković iz Instituta za biologiju mora Crne Gore smatra da se, sudeći prema onome što se na snimci može vidjeti, vjerojatno radi o morskom psu mako (dugonosa psina), čija konstitucija nerijetko podsjeća na onu velikog bijelog.

Dodao je kako pojava te vrste morskog psa u ovom dijelu Jadrana nije neuobičajena.

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"To nije iznenađujuće jer se gotovo tijekom svake od proteklih godina ulovi/snimi u ovom dijelu Jadrana", komentirao je Ćetković.

Dugonosa psina, poznata i kao mako (Isurus oxyrinchus), jedan je od najimpresivnijih morskih pasa koji obitavaju u svjetskim oceanima, uključujući Sredozemno i Jadransko more. Može narasti do 4,5 metra duljine i težiti više od pola tone, a prepoznatljiva je po vretenastom tijelu, šiljastoj njuški i dugim, igličastim zubima. Stručnjaci makoa smatraju najbržim morskim psom na svijetu jer može razviti brzinu veću od 70 kilometara na sat, što ga čini iznimno učinkovitim predatorom.

Mako nastanjuje otvoreno more, ali se povremeno približava obali i podmorskim grebenima. Hrani se uglavnom ribama poput tuna, skuša i sabljarki te glavonošcima, a poznat je po snažnim skokovima iznad površine mora. Riječ je o migratornoj vrsti koja prati tople morske struje i može prijeći velike udaljenosti.

Velika bijela psina u lipnju je snimljena kod obale Sicilije na dubini od 40 metara, dok je nedavno potvrđeno kako je morski pas ulovljen kod Rogoznice bio mlađi primjerak upravo velikog bijelog.