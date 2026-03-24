VIDEO KAKVA ODANOST Čopor pasa prešao 17 km da se vrati kući: 'Pobjegli su otmičarima'

Snimka koja prikazuje čopor od sedam kućnih ljubimaca kako u formaciji hoda uz prometnu autocestu u Kini obišla je svijet. Životinje, za koje se isprva vjerovalo da su ukradene radi ilegalne prodaje mesa, uspjele su pobjeći i zajedno prijeći više od 17 kilometara na putu do svojih domova, gdje su se na kraju ponovno ujedinile sa svojim vlasnicima, prenosi Daily Mail. Dirljivi video, prvi put objavljen 15. ožujka, prikazuje pse - među kojima su zlatni retriver, labrador, njemački ovčar i pekinezer - kako se kao jedan kreću uz autocestu u Changchunu, glavnom gradu provincije Jilin na sjeveroistoku Kine. Temperature su se te noći spuštale ispod nule, no to ih nije zaustavilo u njihovoj misiji.

Na čelu skupine bio je korgi, kasnije identificiran u kineskim medijima kao Dapang, što znači "veliki debeljko". Snimka pokazuje kako se psi kreću u zbijenoj formaciji, pri čemu se činilo da nekoliko njih štiti ozlijeđenog njemačkog ovčara koji je šepao u sredini. Korgi se neprestano osvrtao, kao da provjerava jesu li ostali još uvijek na okupu.

Cijeli prizor zabilježio je 16. ožujka prolaznik prezimena Lu, koji je primijetio životinje na autocesti Changshuang. Video je podijelio na Douyinu, kineskoj verziji TikToka, i zatražio pomoć lokalnih vlasti.

​- Izgledaju kao skupina male braće u nevolji, kreću se složno - nimalo kao psi lutalice - rekao je Lu za kineske medije.

Dodao je kako ih je nekoliko puta pokušao usmjeriti na sigurno, no životinje su ignorirale njegove pozive.

Kako se video širio internetom, volonteri i udruge za dobrobit životinja pokrenuli su potragu. Jedna volonterka, Tong Tong, iz lokalnog centra za spašavanje pasa, rekla je da se bojala za njihovu dobrobit na ledenom vremenu.

​- Ujutro 18. ožujka probudila sam se i vidjela da u Changchunu pada snijeg. Bila sam posebno zabrinuta za sedam pasa, bojala sam se da nisu ništa jeli ni pili. Zato sam posudila dron i krenula u potragu za njima - rekla je u videu koji je objavio centar.

Sretan povratak kući

Psi su na kraju pronađeni u tri kućanstva u obližnjem selu. Ispostavilo se da su svi bili susjedi iz istog sela i da su se dobro poznavali. Tri psa, uključujući i vođu Dapanga, pripadala su ženi koja ih je očajnički tražila četiri dana. Izjavila je da je gotovo odustala od nade kad se korgi iznenada sam vratio kući 18. ožujka. Nedugo zatim pronađeni su i ostali psi.

Do 19. ožujka volonteri su potvrdili da se svih sedam pasa sretno vratilo svojim vlasnicima nakon gotovo dva dana putovanja.

​- Prava smo sretnici što su se vratili, a ne da su ih pojeli - izjavio je jedan od vlasnika.

Krađa za tržište mesom ili pseća avantura?

Prvotne informacije koje su kružile internetom tvrdile su da su psi ukradeni iz tri kućanstva i namijenjeni ilegalnom tržištu psećeg mesa prije nego što su uspjeli pobjeći. Neki su sugerirali da su životinje provalile iz kaveza i iskočile iz kamiona u pokretu. Krađa pasa u Kini smatra se kaznenim djelom, no slučajevi su zabilježeni u nekoliko gradova, a ukradeni kućni ljubimci ponekad završavaju kao jeftinija alternativa za dobavljače mesa.

Međutim, službenici su kasnije te tvrdnje proglasili netočnima. Pokrajinski ured za kulturu i turizam provincije Jilin potvrdio je 21. ožujka da je snimka autentična, ali su ustvrdili da psi nisu bili ukradeni. Prema njihovoj izjavi, životinje su same odlutale, privučene njemačkom ovčarkom koja se tjerala i za koju je poznato da povremeno nestaje na nekoliko dana.

Državni mediji kasnije su objavili da incident "odražava nedostatke širenja informacija na internetu - mješavinu istinitih i lažnih informacija, gdje se subjektivna nagađanja lako uzimaju kao činjenice i šire".

Priča potaknula lavinu reakcija

Nevjerojatna priča izazvala je golemu raspravu na internetu, a originalna snimka prikupila je više od 230 milijuna pregleda na kineskim društvenim mrežama. Korisnici su se šalili da bi avantura pasa mogla postati film, uspoređujući je s "Psićima u ophodnji" ili filmom "Homeward Bound".

"Rasplakala sam se gledajući ovo. Psi su zauvijek čovjekovi prijatelji", napisala je jedna korisnica.

"Ovo je priča koja ti vraća vjeru. Ovi psi su prošli kroz nešto zastrašujuće, ali umjesto da se slome, držali su se zajedno, vjerovali jedni drugima i pronašli put kući kao mala obitelj. A vodio ih je taj sićušni korgi... To samo pokazuje koliko su životinje odane, pametne i duboko povezane", dodao je drugi.

Jedan se korisnik našalio: "U međuvremenu, ljudi se izgube s Google Mapsom i punim spremnikom goriva. A korgi vodi šest prijatelja 17 kilometara autocestom kao da je to ništa. Mi smo stvarno inferiorna vrsta."