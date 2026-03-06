Obavijesti

VIDEO Gusak Bubi maskota je uvale kod Bibinja: 'Čudesno je ozdravio i više ne šepa'

24SATA Bibinje: Gusak sa slomljenom nogom | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Veselo i sretno plovi bibinjskom uvalom, kad mu dosadi odleti u nepoznatom pravcu, ali se uvijek i vrati. Nikad sa sobom nije doveo družicu njemu je, čini da mu je jako dobro, kao samcu

U bibinjsku uvalu Taline sletio je prije četiri godine. Uvijek je sam, dolazi i odlazi kako se njemu svidi. Od milja ga zovu Bubi, Pepa i Burin. Maskota je uvale i svi ga vole. No ozlijedio je nogu koja je, čini se, stradala u sudaru s automobilom. Mještani su preko društvenih mreža pokrenuli akciju jer žele gusku platiti pregled i liječenje. Međutim, Bubi kao Bubi, samo svoj, kao i uvijek, ne da se uhvatiti. Padale su i razne ideje kako doći do njega.

- Kupiti treba deset gusaka i pustiti ih u uvalu i sigurno će doci za njima, bila je jedna, a druga

24SATA Bibinje: Gusak sa slomljenom nogom
24SATA Bibinje: Gusak sa slomljenom nogom | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Samo treba ga ne hraniti, da bude  gladan i on će već doci za nekim.  Treći, su zazivali dolazak veterinarskih službi no ispostavilo se da jedino tko ga može propisno zbrinuti je Veterinarski fakultet u Zagrebu, koja ima specijaliziranu ambulantu za ptice. No, i Zagreb je tristo kilometara daleko, pa su Bibinjci zvali zadarskog veterinara Marino Mirčeta koji, doduše liječi ozlijeđene galebove.

24SATA Bibinje: Gusak sa slomljenom nogom
24SATA Bibinje: Gusak sa slomljenom nogom | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Zovu me kako ne, ali sam svima rekao da nisam stručnjak za tu vrstu, te da ako ga dovedu, možemo rentgenom provjeriti kakvo mu je stanje s nogicom, i vidjeti što i kako dalje, no, napamet, nema  postavljanja dijagnoze, kazao je veterinar.Bubi, kao da je znao da bi trebao veterinaru te se netko vrijeme nije približavao ljudima. Na sigurnoj udaljenosti je promatrao mjesto, a onda se ipak odlučio prošetati medju ljudima. Pravo čudo dogodilo se u četvrtak tijekom dana jer on normalno hoda i to šetalištu. Traume nogice nije bilo.

- Poslao sam komunalnog redara da vidi što je s pticom, iako mu to nije u opisu posla. Gusan ne šepa i izgleda da je dobrog zdravlja, da zaključim nije mu ništa. Možda je primio nekakav udarac, ali sad je dobro tako da potrebe za bilo kakvom intervencijom nema. U nas je siguran, dobar je s ljudima, prijateljski je raspoložen, i zaista nam je maskota uvale, kazao je bibinjski načelnik Šime Sekula.

24SATA Bibinje: Gusak sa slomljenom nogom
24SATA Bibinje: Gusak sa slomljenom nogom | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Tako je gusan postao zvijezda na jedan dan, i brzinski ozdravio. Veselo i sretno plovi bibinjskom uvalom, kad mu dosadi odleti u nepoznatom pravcu, ali se uvijek i vrati. Nikad sa sobom nije doveo družicu njemu je, čini da mu je jako dobro, kao samcu.

