VIDEO Halo, Hollywood, trebate li glumca? Nasmijat će vas susret kostura i ovog oposuma
Uoči Noći vještica, jedan neobičan susret snimljen je u malom dvorištu gdje je kostur na stolici neočekivano “oživio”...

Kada je došla životinja, američki oposum, kostur ga je zastrašio svojom reakcijom. No, oposum nije paničario, već je pokazao impresivne glumačke sposobnosti i “pretvarao se da je mrtav”.

Ovaj simpatični “triler” dokaz je da je prava predstava moguća i među životinjama, a reakcija oposuma pokazuje da se i oni znaju izvrsno prilagoditi, baš kao i pravi glumci. 

“Acting skills are next level” – nije samo fora, nego prava stvar!

