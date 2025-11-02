VIDEO Halo, Hollywood, trebate li glumca? Nasmijat će vas susret kostura i ovog oposuma

Kada je došla životinja, američki oposum, kostur ga je zastrašio svojom reakcijom. No, oposum nije paničario, već je pokazao impresivne glumačke sposobnosti i “pretvarao se da je mrtav”.

Ovaj simpatični “triler” dokaz je da je prava predstava moguća i među životinjama, a reakcija oposuma pokazuje da se i oni znaju izvrsno prilagoditi, baš kao i pravi glumci.

“Acting skills are next level” – nije samo fora, nego prava stvar!