Uoči Noći vještica, jedan neobičan susret snimljen je u malom dvorištu gdje je kostur na stolici neočekivano “oživio”...
KAKVA PREDSTAVA!
VIDEO Halo, Hollywood, trebate li glumca? Nasmijat će vas susret kostura i ovog oposuma
Kada je došla životinja, američki oposum, kostur ga je zastrašio svojom reakcijom. No, oposum nije paničario, već je pokazao impresivne glumačke sposobnosti i “pretvarao se da je mrtav”.
Ovaj simpatični “triler” dokaz je da je prava predstava moguća i među životinjama, a reakcija oposuma pokazuje da se i oni znaju izvrsno prilagoditi, baš kao i pravi glumci.
“Acting skills are next level” – nije samo fora, nego prava stvar!
