VIDEO Luda sreća spasila par: 'Jeli smo i snimali se kad je terenac uletio u restoran...'

Tik-Tokerica Nina Santiago i kolega Patrick Blackwood uživali su u lososu kad je kroz staklo restorana proletio terenac. Sve je snimila kamera koju su koristili za snimanje videa za društvene mreže

Nevjerojatno sam zahvalna što sam živa nakon što je SUV probio stakleni zid u restoranu CuVee's Culinary Creations u Houstonu (Teksas) razbivši sve dok smo Patrick Blackwood i ja snimali emisiju o hrani. Udarilo nas je direktno, mene s njegove lijeve strane, njega s moje desne, dok sam zagrizla ukusni filet lososa. Auto je došao doslovno niotkuda, ali preživjeli smo.

Napisala je to Tik-Tokerica Nina Santiago nakon što je u nedjelju preživjela direktan sudar s automobilom. Sve je zabilježila kamera, kojom su snimali video za društvene mreže.

Vozilo je proletjelo kroz rub restorana, prevrnulo im stol, a staklo je doslovno frcalo po restoranu. Nina je pala na pod dok je Patrick gotovo sletio na nju dok se odgurivao s klupe u separeu. Oboje su završili s lakšim ozljedama, uklavnom posjekotinama, u bolnici na šivanju.

- Ovo iskustvo mi je pokazalo tko je zaista važan; život je prekratak za zamjerke ili ljutnju. Otpusti, oprosti, živi u sadašnjosti i cijeni one oko sebe, ovo je mogao biti naš posljednji obrok - napisala je Tik-Tokerica.

