VIDEO Luda sreća spasila par: 'Jeli smo i snimali se kad je terenac uletio u restoran...'

Nevjerojatno sam zahvalna što sam živa nakon što je SUV probio stakleni zid u restoranu CuVee's Culinary Creations u Houstonu (Teksas) razbivši sve dok smo Patrick Blackwood i ja snimali emisiju o hrani. Udarilo nas je direktno, mene s njegove lijeve strane, njega s moje desne, dok sam zagrizla ukusni filet lososa. Auto je došao doslovno niotkuda, ali preživjeli smo.

Napisala je to Tik-Tokerica Nina Santiago nakon što je u nedjelju preživjela direktan sudar s automobilom. Sve je zabilježila kamera, kojom su snimali video za društvene mreže.

Vozilo je proletjelo kroz rub restorana, prevrnulo im stol, a staklo je doslovno frcalo po restoranu. Nina je pala na pod dok je Patrick gotovo sletio na nju dok se odgurivao s klupe u separeu. Oboje su završili s lakšim ozljedama, uklavnom posjekotinama, u bolnici na šivanju.

- Ovo iskustvo mi je pokazalo tko je zaista važan; život je prekratak za zamjerke ili ljutnju. Otpusti, oprosti, živi u sadašnjosti i cijeni one oko sebe, ovo je mogao biti naš posljednji obrok - napisala je Tik-Tokerica.