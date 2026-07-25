IMA PEDALE, A NIJE PEDALINA! U Vodicama plivao s biciklom: 'Htio je otići do Prvića s njim'

Bili su uporni desetak minuta i pokušavali voziti bicikl u moru, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao neobičnu snimku u Srimi kraj Vodica. Naime, grupa dječaka ubacila je bicikl u more i pokušala ga voziti po morskom dnu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Vožnja bicikla u moru | Video: Čitatelj 24sata

- Vožnja biciklom nažalost nije uspjela, ali smo se zato ostatak ekipe i mi s plaže nastalim prizorom vrlo dobro nasmijali te zabavili. Za kraj smo zaključili da vožnja biciklom do Prvića baš i nije moguća, a posljedice i šteta na biciklu bit će utvrđena i poznata nakon tjedan dana, kad zahrđaju kočnice - našalio se čitatelj.