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IMA PEDALE, A NIJE PEDALINA! U Vodicama plivao s biciklom: 'Htio je otići do Prvića s njim'

Piše Veronika Miloševski,
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IMA PEDALE, A NIJE PEDALINA! U Vodicama plivao s biciklom: 'Htio je otići do Prvića s njim'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Grupa dječaka ubacila je bicikl u more i pokušala ga voziti po morskom dnu te zabavila ljude na plaži...

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Bili su uporni desetak minuta i pokušavali voziti bicikl u moru, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao neobičnu snimku u Srimi kraj Vodica. Naime, grupa dječaka ubacila je bicikl u more i pokušala ga voziti po morskom dnu.

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Vožnja bicikla u moru VIDEO
Vožnja bicikla u moru | Video: Čitatelj 24sata

- Vožnja biciklom nažalost nije uspjela, ali smo se zato ostatak ekipe i mi s plaže nastalim prizorom vrlo dobro nasmijali te zabavili. Za kraj smo zaključili da vožnja biciklom do Prvića baš i nije moguća, a posljedice i šteta na biciklu bit će utvrđena i poznata nakon tjedan dana, kad zahrđaju kočnice - našalio se čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

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