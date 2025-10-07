VIDEO Ma tko je dobar dečko! Pas junak policajku odveo do žene koja je pala i ozlijedila se

Pas po imenu Eeyore postao je junak dana na Floridi nakon što je policajku odveo do svoje 86-godišnje žene koja je pala tijekom večernje šetnje. Ured šerifa okruga Okaloosa objavio je na Facebooku snimku s kamere policajke Devon Miller, zabilježenu 25. rujna u gradu Destin, oko 80 kilometara istočno od Pensacole. Na snimci se vidi kako uznemireni muškarac govori policajki da mu je supruga nestala prije više od sat vremena, iako se inače vraća kući u roku od desetak minuta.

Dok je Miller obilazila okolne ulice, primijetila je psa kako luta bez nadzora. Bio je to Eeyore, obiteljski ljubimac. Policajka je izašla iz automobila i upitala ga:

- Gdje ti je mama? Pokaži mi gdje je - rekla je psu.

Pas je odmah krenuo i doveo je do mjesta gdje je starija žena ležala na pločniku, svjesna i pri svijesti, ali ozlijeđena od pada, piše ABC.

Foto: Okaloosa County Sheriff

„Pas vas je doveo?“ upitala je žena kad je ugledala policajku. „Nije me htio ostaviti, stalno se vraćao k meni.“

Žena je potom objasnila da pas pripada njezinoj kćeri te da je ona zapravo Eeyoreova “baka”. Na snimci se čuje kako mu zahvaljuje riječima:

„Eeyore, ti si dobar dečko. Baka te voli.“

Iz Ureda šerifa okruga Okaloosa naknadno su predstavili i policajku Devonu Miller, koja je u službi nešto više od dvije godine. Karijeru je započela kao kadetkinja, a već je ranije postala poznata po spašavanju mačke iz odvodnog kanala u Destinu.

Zahvaljujući brzoj reakciji i vjernom psu, priča je završila sretno, baka je zbrinuta, a Eeyore je postao lokalni junak.