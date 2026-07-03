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TORONTO U KOCKICAMA

VIDEO Malkovichu, jesi to ti? Navijač je 'kopija' legendarnog glumca. Najavio našu pobjedu!

Piše 24sata,
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VIDEO Malkovichu, jesi to ti? Navijač je 'kopija' legendarnog glumca. Najavio našu pobjedu!
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SP 2026 Toronto: Ispred Hotela Delta zajedničko fotografiranje odradili su hrvatski i portugalski navijači | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Gospodin u hrvatskom dresu s brojem 22 podsjetio je mnoge na legendarnog glumca Johna Malkovicha, koji je baš ovog četvrtka 'zasjao' u novom promo-spotu HTZ-a.

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Hrvatski i portugalski navijači napravili su u četvrtak pravi show u Torontu. Mlado i staro zajedno je pjevalo, veselilo se, slavilo nogomet, bilo je nešto podbadanja, ali sve u duhu sporta... A među navijačima, u dresu Hrvatske, kod hotela Delta, ma je li to on?!

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Sramotni povici Hrvata u Torontu. Urlali 'za dom spremni' VIDEO
Sramotni povici Hrvata u Torontu. Urlali 'za dom spremni' | Video: 24sata

Gospodin u hrvatskom dresu s brojem 22 podsjetio je mnoge na legendarnog glumca Johna Malkovicha, koji je baš ovog četvrtka 'zasjao' u novom promo-spotu HTZ-a.

Ovog puta mu se kao 'kolega' u sportu pridružio Luka Modrić. Više o tome čitajte OVDJE.

Natrag na 'Malkovicha'. Gospodin se pošteno proveselio u Torontu, spremno je pozirao s jednim dječakom u dresu Portugala.

SP 2026 Toronto: Ispred Hotela Delta zajedničko fotografiranje odradili su hrvatski i portugalski navijači
SP 2026 Toronto: Ispred Hotela Delta zajedničko fotografiranje odradili su hrvatski i portugalski navijači | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

 - Mario Pašalić 1-0 - prognozirao je 'Malkovich' za večerašnju utakmicu...
 

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Komentari 0
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