Gospodin u hrvatskom dresu s brojem 22 podsjetio je mnoge na legendarnog glumca Johna Malkovicha, koji je baš ovog četvrtka 'zasjao' u novom promo-spotu HTZ-a.
VIDEO Malkovichu, jesi to ti? Navijač je 'kopija' legendarnog glumca. Najavio našu pobjedu!
Hrvatski i portugalski navijači napravili su u četvrtak pravi show u Torontu. Mlado i staro zajedno je pjevalo, veselilo se, slavilo nogomet, bilo je nešto podbadanja, ali sve u duhu sporta... A među navijačima, u dresu Hrvatske, kod hotela Delta, ma je li to on?!
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Gospodin u hrvatskom dresu s brojem 22 podsjetio je mnoge na legendarnog glumca Johna Malkovicha, koji je baš ovog četvrtka 'zasjao' u novom promo-spotu HTZ-a.
Ovog puta mu se kao 'kolega' u sportu pridružio Luka Modrić. Više o tome čitajte OVDJE.
Natrag na 'Malkovicha'. Gospodin se pošteno proveselio u Torontu, spremno je pozirao s jednim dječakom u dresu Portugala.
- Mario Pašalić 1-0 - prognozirao je 'Malkovich' za večerašnju utakmicu...
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