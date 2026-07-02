Kreativna podrška 'Zmajevima': Trgovac napravio zastavu BiH od sezonskog voća i povrća

Dok nogometna euforija trese naciju, svatko na svoj način pokazuje vjernost reprezentaciji Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. Međutim, vlasnik Trgovačke radnje „Falan“ iz Hadžića kod Sarajeva otišao je korak dalje, pretvorivši svoj štand u pravu malu umjetničku instalaciju koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Umjesto uobičajenog izlaganja robe, ovaj kreativni trgovac odlučio je spojiti ljubav prema poslu i ljubav prema domovini. S puno truda i pažnje, koristeći isključivo svježe voće i povrće iz svoje ponude, na štandu je kreirao vjernu repliku zastave Bosne i Hercegovine. Žuta i plava boja, prepoznatljivi simboli državne zastave, dominiraju ovim nesvakidašnjim „kulinarskim“ projektom.

Foto: Privatni album

Kako doznajemo, za postizanje autentičnog izgleda korištene su različite vrste sezonskog voća i povrća, čime je ovaj Hadžićanin poslao snažnu poruku podrške „Zmajevima“.

- Želio sam učiniti nešto drugačije, nešto što će izmamiti osmijeh prolaznika i istovremeno bodriti naše nogometaše. Voće i povrće je simbol života i zdravlja, baš kao što je naša podrška reprezentaciji iskrena i prirodna - kratko je prokomentirao vlasnik radnje, koji nije krio ponos zbog pozitivnih reakcija kupaca i sugrađana.

Fotografije ovog neobičnog štanda već su preplavile društvene mreže, a stanovnici Hadžića ne kriju oduševljenje. Mnogi se zaustavljaju, ne samo kako bi kupili svježe namirnice, već i da bi napravili fotografiju pored ove „zdrave“ zastave.

Ovaj potez vlasnika radnje „Falan“ još je jedan dokaz da su kreativnost i patriotizam najljepši spoj, a za reprezentativce, ovakva podrška „iz naroda“ zasigurno predstavlja dodatni motiv da na terenu i dalje ostave srce za svoju domovinu.