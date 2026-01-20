'Zašto nisam ranije pratio ovo?', napisao je jedan tiktoker. 'Najbolja disciplina', nadovezao se drugi
VIDEO Muški iz nekog razloga vole ovaj sport. Ne znamo zašto
Zadnjih dana društvene mreže "preplavio" je jedan zimski sport. Sanjkanje. I to ne bilo kakvo...
Sanjkanje je prvi put uključeno u program Zimskih olimpijskih igara 1964. godine u Innsbrucku, Austrija. Ova odluka je bila ključna za globalnu popularnost sporta, jer je omogućila sportašima iz cijelog svijeta da se natječu na najvišoj razini i promoviraju sanjkanje kao sport.
Na prvim olimpijskim igrama u sanjkanju, natjecali su se muškarci i žene u pojedinačnim i dvosjed natjecanjima. Od tada, sanjkanje je postalo redovni dio zimskih olimpijskih igara, a format natjecanja se proširio uključivanjem ekipnih natjecanja. Zadnjih dana taj je sport popularan na TikToku i Instagramu.
Nanizalo se komentara...
- Zašto nisam ranije pratio ovo? - napisao je jedan tiktoker. 'Najbolja disciplina', nadovezao se drugi.
- Kakav sport! Kakva gravitacija! - pisali su komentatori. Procijenite sami zašto...
