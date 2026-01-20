Obavijesti

Viral

Komentari 3
'KAKVA GRAVITACIJA'

VIDEO Muški iz nekog razloga vole ovaj sport. Ne znamo zašto

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Muški iz nekog razloga vole ovaj sport. Ne znamo zašto
Foto: TikTok

'Zašto nisam ranije pratio ovo?', napisao je jedan tiktoker. 'Najbolja disciplina', nadovezao se drugi

Admiral

Zadnjih dana društvene mreže "preplavio" je jedan zimski sport. Sanjkanje. I to ne bilo kakvo... 

Sanjkanje je prvi put uključeno u program Zimskih olimpijskih igara 1964. godine u Innsbrucku, Austrija. Ova odluka je bila ključna za globalnu popularnost sporta, jer je omogućila sportašima iz cijelog svijeta da se natječu na najvišoj razini i promoviraju sanjkanje kao sport.

ICE ICE BABY VIDEO Agent ICE-a se 'rasuo' na ledu u Minneapolisu: Snimka postala viralni hit usred nereda
VIDEO Agent ICE-a se 'rasuo' na ledu u Minneapolisu: Snimka postala viralni hit usred nereda

Na prvim olimpijskim igrama u sanjkanju, natjecali su se muškarci i žene u pojedinačnim i dvosjed natjecanjima. Od tada, sanjkanje je postalo redovni dio zimskih olimpijskih igara, a format natjecanja se proširio uključivanjem ekipnih natjecanja. Zadnjih dana taj je sport popularan na TikToku i Instagramu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

@factox07 Abonne-toi à moi plz❤️ #sport #fille #bobsleigh ♬ EMPIRE (Slowed) - Ogryzek

Nanizalo se komentara...

- Zašto nisam ranije pratio ovo? - napisao je jedan tiktoker. 'Najbolja disciplina', nadovezao se drugi. 

@kellie.delka.oly skeleton athlete Kellie Delka #kelliedelka #olympian #fypage #puertorico #milancortina2026 #skeletonsport #sportstiktok ♬ Gas Pedal - Sage The Gemini

- Kakav sport! Kakva gravitacija! - pisali su komentatori. Procijenite sami zašto... 

@gwenstacygirledit Julia ERLACHER #juliaerlacher #juliaerlacherskeleton #skeleton #worldcup2025 ♬ This Remix Make By MD MAHADI HASAN - 🎶 BASS 24 BD 🎶

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Ima 21 godinu, a cijela je istetovirana! Evo kako je prije izgledala: 'Roditelji su zgroženi'
STAVILA I SILIKONE

FOTO Ima 21 godinu, a cijela je istetovirana! Evo kako je prije izgledala: 'Roditelji su zgroženi'

Njemica Lucy Krasota (21) ima već više od 50 tetovaža i kaže da joj roditelji to ne odobravaju, a ljudi 'bulje' u nju na ulici. Lucy kaže da joj je svejedno, a o modifikaciji tijela sanja odmalena...
Rebeka otkriva kako je kupila kuću bez kredita: 'Mjesečno zaradim 86.000 €! Evo kako'
POSTALA VIRALNA

Rebeka otkriva kako je kupila kuću bez kredita: 'Mjesečno zaradim 86.000 €! Evo kako'

Jedan od njezinih najvažnih poduhvata, kaže Rebeka, je pokretanje programa pristupačnog stanovanja za obitelji s nižim primanjima. Kroz tu inicijativu, Britanka vlastitim sredstvima kupuje kuće i zatim ih iznajmljuje po nižim cijenama od onih na tržištu. Te nekretnine će ostaviti svojoj djeci i tako im omogućiti financijsku sigurnost...
Trump pati za nagradama. Mi smo mu dali sve: Kite ga Zoki i Koli, diže pehar na Poljudu...
MORA IH SKUPITI SVE

Trump pati za nagradama. Mi smo mu dali sve: Kite ga Zoki i Koli, diže pehar na Poljudu...

Donald Trump se, kažu, malo naljutio na Norvešku pa njihovom premijeru poslao poruku u stilu: “Kad već nema Nobela, nema ni mog razmišljanja o miru!” Sitnica, osim što Oslo s tim nema baš nikakve veze, ali detalji nikad nisu bili njegov omiljeni sport. Ranije mu je Venezuelanka Maria Corina Machado doslovno stavila Nobela u ruke i kao da je rekla: “Evo, da ne bude da nisi ništa dobio.” A i mi smo mu, realno, udijelili čitavu kolekciju - od pehara na Poljudu do Sinjske alke, čovjek ima više trofeja nego vitrina u sportskoj dvorani. Još malo pa će tražiti da se Nobel dodjeljuje u kategorijama “najbolji reality predsjednik”...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026