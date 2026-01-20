VIDEO Muški iz nekog razloga vole ovaj sport. Ne znamo zašto

Zadnjih dana društvene mreže "preplavio" je jedan zimski sport. Sanjkanje. I to ne bilo kakvo...

Sanjkanje je prvi put uključeno u program Zimskih olimpijskih igara 1964. godine u Innsbrucku, Austrija. Ova odluka je bila ključna za globalnu popularnost sporta, jer je omogućila sportašima iz cijelog svijeta da se natječu na najvišoj razini i promoviraju sanjkanje kao sport.

Na prvim olimpijskim igrama u sanjkanju, natjecali su se muškarci i žene u pojedinačnim i dvosjed natjecanjima. Od tada, sanjkanje je postalo redovni dio zimskih olimpijskih igara, a format natjecanja se proširio uključivanjem ekipnih natjecanja. Zadnjih dana taj je sport popularan na TikToku i Instagramu.

Nanizalo se komentara...

- Zašto nisam ranije pratio ovo? - napisao je jedan tiktoker. 'Najbolja disciplina', nadovezao se drugi.

- Kakav sport! Kakva gravitacija! - pisali su komentatori. Procijenite sami zašto...