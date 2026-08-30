VIDEO Najcrveniji skup. Tisuće riđokosih u Tilburgu: 'Lijepo je vidjeti toliko ljudi poput mene'

Crvenokose osobe iz cijelog svijeta okupile su se u nedjelju, 30. kolovoza, u nizozemskom gradu Tilburgu na godišnjem okupljanju osoba koje dijele tu genetsku osobinu. Veliko okupljanje završilo je grupnom fotografijom, piše Reuters.

- Ne vidim toliko crvenokosih u Finskoj pa mi je drago vidjeti sve ove ljude ovdje upravo sada - rekla je Joni Viitala (27), koja je na okupljanje doputovala iz finskog grada Oulua.

Pokretanje videa... VIDEO Okupljanje osoba s crvenom kosom u Nizozemskoj | Video: 24sata/Reuters

Organizatori kažu da ovaj događaj, koji se održava više od 20 godina, privlači tisuće ljudi iz desetaka zemalja diljem svijeta. Sudionici su slikali, fotografirali se i isprobavali proizvode napravljene posebno za njih, poput kozmetičke marke "Hey Redhead".

Osnivačica Eva Reng-Andersen iz Danske rekla je kako njezini kupci često teško pronalaze maskaru koja odgovara njihovoj boji kose.

Iako je teško doći do pouzdanih procjena, smatra se da manje od 2% svjetske populacije ima crvenu kosu. Ova boja kose najčešća je u sjevernoj Europi, posebno u Irskoj, dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva i određenim regijama u Rusiji.