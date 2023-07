VIDEO Nevjerojatna snimka letećeg gumenjaka kod Omiša: 'Nikad nismo vidjeli ništa slično'

Nevjerojatan 'izum' začudio je posjetitelje plaže kod Omiša. Ljudi su promatrali neobični brod, s 'dodatnom' opremom, koji je letio zrakom....

- Dogodilo se to na plaži Duće, tamo pored Omiša. Riječ je o gumenjaku na koji je netko ugradio nekakav propeler. Vozi ga neki čovjek po moru i svako malo uzleti. I to dosta visoko. Poslao sam taj video ljudima koji se time bave, koji su na moru, nikad nisu vidjeli tako nešto. To je stvarno nešto što nitko prije nije napravio da bi gumenjak mogao letjeti - komentira naš čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO

Svi su bili jako iznenađeni i nisu očekivali da će biti prisutni takvom događaju.

- Svi na plaži su bili oduševljeni kada je doletio blizu tih kupača - govori.

Čitatelj pretpostavlja da je to napravio lokalac.

- Letio je oko pola sata, pa otišao i opet se vratio. Valjda je neki lokalni čovjek - dodao je.

Koliko je sve ovo legalno i 'registrirano' i hoće li opet letjeti, doznat ćemo vjerojatno uskoro...