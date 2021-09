Dlakavi Max njemački je ovčar koji u slobodno vrijeme ima i romantičnu stranu. Njegova najdraža pjesma je kultni hit Whitney Houston 'I will always love you', čiji refren uvijek 'odzavija' kad god je čuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Max pjeva 'I will always love you'

- Ne znam što ga u toj pjesmi tako zanima, ali kad god je pustim Maxa ne moram ni gledati, on se stopi s melodijom i počne 'pjevušiti' kao iz topa - rekao je njegov vlasnik na TikToku kad su se našli usred mora na njegovom brodu.

Ljudi su ostali oduševljeni Maxovim naprezanjem glasnica i posvećenosti Whitneyinom besmrtnom klasiku.