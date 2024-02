VIDEO Ja sam vozila kamion, a ovo što radi vozač busa je užas! Onda je stao i pokazao srednjak

SREBRENIK, BiH Snimku opasne vožnje objavila je Facebook stranica Teretnjaci Srebrenik: 'Ja sam vozila kamion na snimci, to što je učinio vozač busa je strašno. Vozila sam normalno, u skladu sa ograničenjima, naseljeno mjesto, uzak put. Čim sam vidjela na retrovizoru što čovjek radi, momentalno sam kočila. Da me onom brzinom 'zakačio' ili bi se prevrnula ili bi me izgurao sa ceste. Autobus pun putnika, ljudi se izgubili od straha, jasno sam vidjela kroz prozor njihove glave i izraze lica, kad je 'frajer' stao i pogledao me u stilu 'šta hoćeš'. Kad sam stala na autobusnu gdje je on stao, s namjerom da mu ukažem što je moglo biti, da ja i kolega nismo zakočili, on je krenuo vrijeđati uz konstantno pokazivanje srednjeg prsta, napisala je vozačica vozila koju je pretjecao autobus. A ovo su neki od komentara na snimku: 'Kakav monstrum, to je za uzimanje dozvole doživotno', 'Treba ga prijaviti policiji', 'I danas se svatko zove profesionalnim vozačem'.