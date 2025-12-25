VIDEO Pa kako si ovo uspio, majstore?! Kazahstanac se zabio u mega-jelku pa pobjegao

Jedan je Kazahstanac ovih dana odlučio testirati svoje vozačko umijeće u centru grada Saryagasha. Sjeo je u svoju Ladu i nagazio gas...

Ali njegovo vozačko umijeće i nije baš kvalitetno jer uskoro se zabio u ogromno božićno drvce visine 12 metara.

Do nesreće je došlo oko tri sata ujutro, vozač se kasnije udaljio u policiji nepoznatom smjeru.

Ali nakon što su pregledali snimke s nadzornih kamera, identitet vozača je otkriven, vozilo mu je odmah zaplijenjeno..

Dobio je novčanu kaznu, piše Fox News.

"Ovi kod Borata ne znaju baš voziti", "Možda nije vidio jelku", "Ostao bi bez vozačke zauvijek da se mene pita", "Ovo je kad amateri pomisle da su profesionalci", nižu se komentari po društvenim mrežama...