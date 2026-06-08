Tijekom subotnjeg izvještavanja o prijetnji tornada, u studiju se iznenada zapalilo svjetlo...
VIDEO Panika, dim! Meteorolog se u javljanju uživo počeo gušiti
Meteorolog iz Arkansasa, Noah Simmons, postao je heroj dana nakon što je profesionalno nastavio s prijenosom uživo unatoč požaru koji je izbio na setu. Dok je upozoravao gledatelje na opasnost od tornada, Simmons je ostao pribran i posvećen svom zadatku informiranja javnosti.
Tijekom subotnjeg izvještavanja o prijetnji tornada, u studiju se iznenada zapalilo svjetlo. Gledatelji su mogli vidjeti kako se studio puni dimom, dok je Simmons prekrivao nos i usta košuljom kako bi mogao nastaviti govoriti.
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- Upravo smo imali požar u studiju, ali imamo i dva upozorenja na tornado. Zato moramo nastaviti pratiti ovo i izvještavati uživo - rekao je u programu. Kasnije je pojasnio kako dim potječe od plinova iz aparata za gašenje požara, kojim su producenti brzo ugasili vatru. Nitko nije ozlijeđen.
Njegova predanost izazvala je val oduševljenja na društvenim mrežama, gdje su korisnici hvalili njegovu hrabrost i profesionalnost. "Htio se pobrinuti da su ljudi informirani kako bi bili sigurni, kakva legenda", jedan je od brojnih komentara podrške.
Simmons je kasnije opisao kako je prvo osjetio miris dima, a zatim vidio da se zapalilo studijsko svjetlo. Budući da je bio sam u studiju, upozorio je producente koji su ugasili vatru aparatom za gašenje.
- Bilo je malo teško disati, zato sam držao košulju preko sebe, ali kad pratite dva upozorenja na tornado u isto vrijeme, osjetio sam potrebu da nastavim - objasnio je. Dodao je kako je, unatoč poteškoćama, u dobrom stanju.
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