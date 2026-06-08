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VIDEO Panika, dim! Meteorolog se u javljanju uživo počeo gušiti

Piše 24sata,
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VIDEO Panika, dim! Meteorolog se u javljanju uživo počeo gušiti
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Foto: CBS Chicago

Tijekom subotnjeg izvještavanja o prijetnji tornada, u studiju se iznenada zapalilo svjetlo...

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Meteorolog iz Arkansasa, Noah Simmons, postao je heroj dana nakon što je profesionalno nastavio s prijenosom uživo unatoč požaru koji je izbio na setu. Dok je upozoravao gledatelje na opasnost od tornada, Simmons je ostao pribran i posvećen svom zadatku informiranja javnosti.

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Tijekom subotnjeg izvještavanja o prijetnji tornada, u studiju se iznenada zapalilo svjetlo. Gledatelji su mogli vidjeti kako se studio puni dimom, dok je Simmons prekrivao nos i usta košuljom kako bi mogao nastaviti govoriti.

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- Upravo smo imali požar u studiju, ali imamo i dva upozorenja na tornado. Zato moramo nastaviti pratiti ovo i izvještavati uživo - rekao je u programu. Kasnije je pojasnio kako dim potječe od plinova iz aparata za gašenje požara, kojim su producenti brzo ugasili vatru. Nitko nije ozlijeđen.

Foto: CBS Chicago

Njegova predanost izazvala je val oduševljenja na društvenim mrežama, gdje su korisnici hvalili njegovu hrabrost i profesionalnost. "Htio se pobrinuti da su ljudi informirani kako bi bili sigurni, kakva legenda", jedan je od brojnih komentara podrške.

Simmons je kasnije opisao kako je prvo osjetio miris dima, a zatim vidio da se zapalilo studijsko svjetlo. Budući da je bio sam u studiju, upozorio je producente koji su ugasili vatru aparatom za gašenje.

Foto: CBS Chicago

- Bilo je malo teško disati, zato sam držao košulju preko sebe, ali kad pratite dva upozorenja na tornado u isto vrijeme, osjetio sam potrebu da nastavim - objasnio je. Dodao je kako je, unatoč poteškoćama, u dobrom stanju.

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