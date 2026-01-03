VIDEO Pao mu mobitel u nastambu žirafa. Ono što se snimilo je - hit! Može selfie?

Početkom 2026. godine, u vrijeme kada internetom dominiraju smiješni videozapisi životinja, jedna objava na Redditu privukla je posebnu pažnju. Korisnik pod nadimkom "Doodlebug510" na popularnom subredditu r/AnimalsBeingDerps, posvećenom smiješnim i nespretnim životinjskim trenucima, podijelio je kratki video uz naslov "Samo način na koji hodaju je šeprtljav". Tvrdio je da mu je mobitel slučajno upao u nastambu sa žirafama, a ono što je kamera zabilježila postalo je viralni hit.

POGLEDAJTE VIDEO:

Video, snimljen iz izrazito niske perspektive, prikazuje nekoliko žirafa kako prolaze direktno iznad kamere. Gledatelji su dobili jedinstven, iako pomalo neočekivan, pogled na ove veličanstvene životinje. Međutim, umjesto da se fokusiraju na njihov neobičan hod, korisnici Reddita odmah su primijetili nešto drugo. Naime, kut snimanja pružio je vrlo jasan i detaljan pogled na anatomiju muških žirafa, što je izazvalo lavinu duhovitih i iznenađenih komentara. "Eto, sad sam vidio i penis žirafe", napisao je jedan od najpopularnijih komentara s više od tisuću glasova. Drugi su se nadovezali u sličnom tonu: "Gledanje žirafa ispod suknje nije bilo na mojoj bingo kartici za 2026. godinu. Pred nama je još jedna zanimljiva godina."

Slučajnost ili savršeno namješten kadar?

Iako je autor objave tvrdio da se radi o nesretnom slučaju, mnogi korisnici izrazili su sumnju u njegovu priču. Smatrali su da je kadar previše savršen da bi bio slučajan. "Slučajno sam upalio snimanje na mobitelu i slučajno ga ispustio točno tamo gdje žirafe izlaze", ironično je prokomentirao jedan korisnik, prikupivši preko tisuću glasova podrške. Drugi su isticali "nevjerojatno kadriranje i obradu boja za ispušteni telefon", sugerirajući da je cijela situacija vjerojatno namještena kako bi se dobila jedinstvena i viralna snimka.