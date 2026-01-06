Obavijesti

VIDEO Vučić zapalio svijeću, a onda i internet: 'Ovo u životu nisam vidio. Što radi čovjek?!'

"Aco, Aco... Samo nas sramotiš. Pa nema tu nitko sposoban da ti pokaže kako se to radi? Koga si ti okupio oko sebe...", "Ovo se u mojem kraju radi, ali samo kad netko umre"... Nižu se komentari pod snimku...

"Ovaj je cijeli naopačke", "Pa valjda se prekrstiš, poljubiš svijeću pa je zapališ. Ovaj ništa ne zna", "Mislio sam da će čovjek ići progutati plamen", "Aco, Aco... Samo nas sramotiš. Pa nema tu nitko sposoban da ti pokaže kako se to radi? Koga si ti okupio oko sebe...", "Ovo se u mojem kraju radi, ali samo kad netko umre"... Nižu se komentari pod snimku koju je na društvenim mrežama objavio srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

On je posjetio duhovni centar u Mrkonjićima, čiju izgradnju jednim dijelom financira i srpska vlada, u jednom trenutku upalio je svijeću.

I zbunio sve.

Jer Vučić pali svijeću, ljubi je, prekriži se...

"Ovo nikad nisam vidjela u životu", piše više korisnika Twittera. "Svijeća se ljubi prije paljenja kao znak poštovanja", pišu drugi, prenosi Nova.rs.

- Pomolio sam se Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom da pomogne srpskom narodu u nastojanjima da sačuvamo mir i obraz u ovim teškim vremenima, dok se uzdamo u njegovu silu kojom je davao blagoslov svima koji su mu sa vjerom dolazili - objavio je Vučić na društvenim mrežama.

